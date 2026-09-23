Incendio en Villa de Leyva: UNGRD destina $3.000 millones para combatir llamas que dejan 1.340 hectáreas afectadas

La emergencia por el incendio forestal que se registra en Villa de Leyva llevó a las autoridades a reforzar el operativo para controlar y extinguir las llamas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinó $3.000 millones para fortalecer la respuesta aérea en la zona afectada. Como parte de este despliegue, seis helicópteros entraron en operación para apoyar desde el aire las labores que adelantan los organismos de socorro y las autoridades en tierra. El objetivo es contener la propagación del fuego y avanzar en la extinción de los diferentes puntos que todavía permanecen activos. El balance entregado hasta el momento da cuenta de 119 descargas de agua realizadas desde las aeronaves, en medio de las labores que se mantienen para controlar la emergencia.

A estas labores se suman cerca de 250 personas que permanecen trabajando en la atención del incendio. El personal adelanta las acciones de control y extinción, mientras desde el aire se refuerza la operación con las descargas de agua. Según el reporte de la Ungrd, el 78 % del incendio ya se encuentra bajo control. Sin embargo, la emergencia ha dejado una afectación preliminar de 1.340 hectáreas, por lo que las labores continúan en la zona.

El despliegue de los seis helicópteros hace parte del refuerzo de la capacidad de respuesta para atender el incendio forestal, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las áreas afectadas y avanzan en las labores para lograr el control total de la emergencia. Por ahora, el balance oficial establece que la mayor parte del incendio está bajo control, aunque todavía se mantienen operaciones en terreno y desde el aire para evitar que el fuego continúe avanzando. Es cierto que, según información de la Gobernación de Boyacá, el incendio forestal que afecta a Chíquiza y al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque amaneció este miércoles controlado en un 90 %. Seis aeronaves continúan atendiendo la emergencia, entre ellas dos helicópteros de la Gobernación, uno de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, uno de Ocensa, uno de la Policía Nacional y uno del Ejército, con el fin de extinguir los puntos que aún permanecen activos y apoyar el traslado de unidades hacia zonas de difícil acceso. En tierra, bomberos, Defensa Civil, Policía, Ejército, Cruz Roja y voluntarios siguen trabajando para liquidar el fuego, labor a la que se sumaron esta madrugada unidades de Defensa Civil del norte de Boyacá. Con autorización de Parques Nacionales Naturales, el Puesto de Mando Unificado decidió mejorar las vías de acceso existentes al santuario para facilitar el ingreso de los camiones de bomberos, aclarando que estas intervenciones no implican la apertura de nuevas vías.

Como medida de prevención, la Policía Nacional dispuso 12 unidades motorizadas en la jurisdicción para evitar nuevas afectaciones, y las autoridades destacaron que las denuncias de la comunidad han permitido prevenir nuevas conflagraciones durante estos días. El PMU pidió además a la Fiscalía General de la Nación que, una vez iniciado el proceso correspondiente, avance con celeridad en la investigación para establecer las causas del incendio y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Sin embargo, la conflagración ya ha dejado estragos que difícilmente se podrán recuperar en un tiempo próximo. Lea también: Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: