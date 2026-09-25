Incendio en Villa de Leyva: tras seis días de emergencia, MinInterior confirmó que está liquidado en un 98 %

Seis días han pasado en vilo los habitantes de Villa de Leyva luego de que un incendio de grandes proporciones amenazara la vegetación y el casco urbano del municipio. Sin embargo, este viernes el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la conflagración ya fue liquidada en un 98 %.
“Hoy se liquida el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva. Casi una semana de lucha. La liquidación llega al 98%”, señaló Lara al informar sobre el más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos.
El ministro destacó la labor de los cuerpos de Bomberos de Boyacá y de los Bomberos Oficiales de Bogotá, que asumieron el liderazgo técnico de las operaciones en la zona. También participaron organismos de Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y más de una decena de cuerpos de bomberos del departamento, además de la Defensa Civil y Cruz Roja.
A las labores se sumaron integrantes del Ejército y aeronaves de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para apoyar las operaciones desde el aire.