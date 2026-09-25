Incendio en Villa de Leyva: tras seis días de emergencia, MinInterior confirmó que está liquidado en un 98 %

Seis días han pasado en vilo los habitantes de Villa de Leyva luego de que un incendio de grandes proporciones amenazara la vegetación y el casco urbano del municipio. Sin embargo, este viernes el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la conflagración ya fue liquidada en un 98 %. “Hoy se liquida el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva. Casi una semana de lucha. La liquidación llega al 98%”, señaló Lara al informar sobre el más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos. El ministro destacó la labor de los cuerpos de Bomberos de Boyacá y de los Bomberos Oficiales de Bogotá, que asumieron el liderazgo técnico de las operaciones en la zona. También participaron organismos de Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y más de una decena de cuerpos de bomberos del departamento, además de la Defensa Civil y Cruz Roja. A las labores se sumaron integrantes del Ejército y aeronaves de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para apoyar las operaciones desde el aire.

Respuesta de la comunidad

De acuerdo con Lara, las llamas representaron un riesgo para el casco urbano de Villa de Leyva y resaltó la acción de las autoridades. “El fuego puso en riesgo inminente el casco urbano de Villa de Leyva. Bomberos, Defensa Civil y Fuerza Pública protegieron al municipio”, afirmó. El incendio afectó varios centenares de hectáreas del Santuario de Flora y Fauna Iguaque, pero, según el balance entregado por el ministro, se logró evitar una afectación mayor. “Quemó varios centenares de hectáreas de Iguaque, pero se salvaron más de 6.000. No se perdió una sola casa. No hubo un solo muerto ni herido”, indicó.

“Ningún bombero en el mundo puede impedir que un incendio empiece, menos cuando hay manos criminales. Su labor se mide por lo que salvan. Aquí salvaron una joya histórica y un parque invaluable”, sostuvo. Y agregó: “Donde las aeronaves ya no podían asperjar, subieron al páramo a pie y enfrentaron el fuego desde los peñascos, al riesgo de su vida. Guarden esas fotos: ahí está el heroísmo”. El ministro agradeció además a los organismos que participaron en la atención de la emergencia y destacó el liderazgo en terreno del capitán Miranda, director nacional de Bomberos, así como la presencia de David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

También reconoció el apoyo de la Gobernación de Boyacá y señaló que el presidente Abelardo de la Espriella estuvo en coordinación con las autoridades durante la emergencia y dispuso los recursos necesarios para atender el incendio. Lara anunció que la próxima semana se reunirá con la Dirección Nacional de Bomberos para revisar la capacidad de respuesta del país ante los incendios forestales. Sobre todo, porque durante el último mes en diferentes regiones del país, sobre todo en el Tolima, se han presentado varios focos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “La próxima semana me reuniré con la Dirección Nacional de Bomberos para revisar el nivel de alistamiento y las necesidades para enfrentar la temporada de incendios que inicia. Vienen más incendios con El Niño”, afirmó. El ministro concluyó que la instrucción para los organismos de emergencia se mantiene: “no parar”. Lea también: ¿Mucho calor o qué? Las autoridades ya se están alistando para la segunda temporada de lluvias en Colombia Bloque de preguntas y respuestas: