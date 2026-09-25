La NBA está de luto: murió Bob Pettit a los 93 años, su primer y legendario MVP

Bob Pettit, el primer basquetbolista galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, falleció a los 93 años, informó el jueves 24 de septiembre la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), su alma máter.
Seleccionado once veces para el Juego de las Estrellas y retirado como el máximo anotador histórico de la NBA en su época, Pettit llevó a los Hawks de San Luis a ganar el campeonato de la NBA frente a los Boston Celtics en 1958.
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