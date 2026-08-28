Bomberos atienden incendios forestales en Medellín: emergencias en el Cerro de las Tres Cruces, San Cristóbal y Santa Elena

La situación en Medellín es crítica por cuenta de los incendios forestales. El Cerro de las Tres Cruces está en llamas y los bomberos se dirigen a tratar de evitar la propagación del fuego y la afectación de viviendas aledañas.

Al tiempo, otros organismos de emergencia luchan contra las llamas en Santa Elena, Alto de las Moras y en el corregimiento San Cristóbal.

“Una tripulación de #BomberosMedellín atiende un incendio forestal en zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, sector Rodeo Alto.No se reportan lesionados. Nuestros bomberos continúan trabajando en el sitio para controlar la situación”, dijo el alcalde, Federico Gutiérrez.