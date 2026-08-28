Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Bomberos atienden incendios forestales en Medellín: emergencias en el Cerro de las Tres Cruces, San Cristóbal y Santa Elena

La situación más delicada se presenta en la noche de este viernes en el Cerro de las Tres Cruces. Bomberos atienden simultáneamente tres conflagraciones en cobertura vegetal.

  • El Cerro de las Tres Cruces es uno de los tutelares de Medellín, y es frecuentado por miles de deportistas y turistas cada fin de semana. Fotos: cortesía
    El Cerro de las Tres Cruces es uno de los tutelares de Medellín, y es frecuentado por miles de deportistas y turistas cada fin de semana. Fotos: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 56 minutos
bookmark

La situación en Medellín es crítica por cuenta de los incendios forestales. El Cerro de las Tres Cruces está en llamas y los bomberos se dirigen a tratar de evitar la propagación del fuego y la afectación de viviendas aledañas.

Al tiempo, otros organismos de emergencia luchan contra las llamas en Santa Elena, Alto de las Moras y en el corregimiento San Cristóbal.

“Una tripulación de #BomberosMedellín atiende un incendio forestal en zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, sector Rodeo Alto.No se reportan lesionados. Nuestros bomberos continúan trabajando en el sitio para controlar la situación”, dijo el alcalde, Federico Gutiérrez.

La situación más delicada se presenta en el Cerro de las Tres Cruces, donde vecinos de la Loma de los Bernal y Altavista han manifestado su preocupación por la magnitud de las llamas y el fuerte olor.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos