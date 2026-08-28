Trump anuncia el “mayor acuerdo de la historia” con Venezuela para duplicar sus reservas de petróleo

El presidente Donald Trump anunció este viernes que su administración ha alcanzado un importante acuerdo petrolero con Venezuela que otorga a Estados Unidos el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo.
“¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una asociación con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, ha afirmado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.