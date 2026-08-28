Joven de 20 años murió trágicamente al caer en una máquina de una productora de cárnicos en Medellín: familiares exigen justicia

Una familia de Medellín está viviendo un drama tras la muerte trágica de Jhon Jader López Zapata, un joven de tan solo 20 años de edad, en el corregimiento San Antonio de Prado, suroccidente de Medellín.

Los hechos sucedieron este lunes 24 de agosto cuando John Jader hacía el turno de la noche en la fábrica de producción de alimentos de pollos para la que trabajaba hacía dos meses. Según sus familiares, le fue encomendada una labor riesgosa y para la que no estaba preparado: la limpieza de una máquina trituradora.

“Él estaba en esa zona que no le correspondía, que no era el área en la que él trabajaba. La máquina estaba el momento que él la estaba limpiando, no entendemos cómo cayó a ella. No sabía ni cómo prenderla, porque, incluso, le preguntó a la compañera que si podía recordarle cómo se prendía esa máquina”, dijo Yulieth López, hermana de John Jader.

La mujer, insistió en que no hubo con ella ni los demás parientes de John Jader comunicación oportuna y clara sobre lo sucedido: “nos enteramos fue porque un familiar que trabaja allá nos llamó y nos contó. Si no es así esta es la hora que no sabríamos nada de mi hermano”.