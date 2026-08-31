Emergencia por incendios forestales: seis focos permanecen activos en tres departamentos

Durante las últimas semanas, el departamento del Tolima y otras zonas del país han enfrentado importantes incendios forestales. Actualmente, se registran seis incendios activos en tres departamentos, según el más reciente balance entregado por las autoridades con corte a la mañana de este lunes.
De acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hay cuatro incendios activos en el Tolima.
Los focos se ubican en el municipio de Suárez, en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca; en Cunday, en las veredas Páramo y California; en Carmen de Apicalá, en el Cerro Las Mercedes; y en Alvarado, en las veredas Mercadillo y Los Guayabos.
A estos se suman dos incendios más: uno en El Cerrito, Valle del Cauca, específicamente en el corregimiento de Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer; y otro en El Zulia, Norte de Santander, en la vereda Astilleros.
Las autoridades también reportaron el control de un incendio forestal en el municipio de Policarpa, corregimiento El Ejido, en el departamento de Nariño.