Pogacar se sumó a la lista de grandes ciclistas marcados por las caídas

Fue tan grave la lesión que sufrió Tadej Pogacar durante la octava etapa de la Vuelta a España que, por más que su corazón le dictara que se montara de nuevo en la bicicleta, su cuerpo, debido al dolor, no respondió a esas indicaciones y terminó retirándose, en ambulancia, de la carrera que aún no conquista y en la que era líder sólido. Dos días antes, en la sexta etapa, y en pleno descenso rumbo a la meta en Castelló, arriesgó más de la cuenta y, pese al llamado de precaución del español Enric Mas, el esloveno se salió de la vía y contó con la suerte de no caer. Pero en el terreno plano hacia la localidad valenciana de Xeraco, a 32 kilómetros del final, cuando el pelotón rodaba en aparente calma, el infortunio llegó para Tadej al no poder esquivar un piedra en la carretera, perder el control y quedar tendido sobre el asfalto. El dictamen médico fue contundente: conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, por la que deberá ser operado, fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones. Lea: Pogacar reapareció en redes tras brutal caída y abandonar la Vuelta a España Aquellas lesiones, sobre todo la fractura en la zona cervical, vuelven a recordar lo vulnerables que son los ciclistas, independientemente del terreno que estén desafiando. “Tadej está destrozado. Es una situación muy difícil, pero hay que asimilarlo”, comentó el director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, el español Joxean Fernández ‘Matxín’. El técnico explicó que Pogacar quiso continuar, pero el dolor en el hombro se lo impidió. Luego, el domingo, el prodigio esloveno, ganador de cinco Tours de Francia y un Giro de Italia, y quien sufrió el primer abandono de su carrera en una gran vuelta, reapareció en redes sociales con una fotografía desde el hospital de Barcelona y la canción “Stayin’ Alive” (seguir vivo), de los Bee Gees.

De esta manera, el esloveno, considerado uno de los mejores ciclistas de la historia, hizo recordar a otros referentes del pedalismo que sufrieron graves lesiones e, incluso, estuvieron cerca de perder la vida, pero luego retornaron al pelotón para seguir dando pedalazos de calidad.

Egan, milagro de vida

Hace 239 semanas, el mismo Pogacar le envió un mensaje a Egan Bernal: “Ánimo, campeón”. El colombiano se accidentó en enero de 2022, mientras se entrenaba por Cundinamarca, en un hecho que le dejó unas 22 fracturas y puso en riesgo su vida y la movilidad de sus piernas tras impactar contra un autobús. Después de meses de recuperación y de pasar varias veces por el quirófano, Bernal recuperó su nivel. Es el actual bicampeón nacional de ruta y viene de ser séptimo y décimo en los dos últimos Giros de Italia. En 2025, además, ganó una etapa en la Vuelta a España. En la carrera ibérica, Rigoberto Urán vivió momentos de angustia. El antioqueño se retiró del profesionalismo precisamente en la Vuelta de 2024, luego de accidentarse y sufrir una fractura en el trocánter mayor de la cadera izquierda. Sin embargo, en la edición de esta competencia en 2019 tuvo allí una experiencia casi fatal. Tras una caída masiva a más de 60 km/h, se fracturó tres costillas y la clavícula, además de sufrir una lesión pulmonar que obligó a su ingreso a cuidados intensivos y a una compleja cirugía en Barcelona. Entre tanto, su compatriota Esteban Chaves se accidentó cuando tenía 23 años, en el Trofeo Laigueglia de 2013, al chocar contra una señal de tránsito. Los exámenes arrojaron trauma craneoencefálico, múltiples fracturas en la clavícula, costillas y mandíbula, además de una lesión severa en el plexo braquial que amenazaba con dejarle el brazo derecho inmóvil. Después de una operación y una dolorosa recuperación, Chaves volvió al profesionalismo para ganar el Giro de Lombardía y, en 2016, subir al podio del Giro de Italia y de la Vuelta a España.

Remco cayó al vacío

En agosto de 2020, la vida del belga Remco Evenepoel estuvo en riesgo cuando apenas tenía 20 años y competía en el Giro de Lombardía. Durante el peligroso descenso del Muro di Sormano, a unos 50 kilómetros de la meta de la clásica italiana, calculó mal una curva muy cerrada. Chocó contra el muro de piedra de un puente y salió despedido por encima del manillar, cayendo al vacío desde unos 8 y 10 metros de altura hacia un barranco boscoso. Sufrió una fractura de pelvis y una contusión pulmonar. Dos años después, en 2022, ganó la Vuelta a España.

Froome se rompió el fémur

El ciclista británico Chris Froome, ganador de cuatro Tours de Francia, dos Vueltas a España y un Giro de Italia, sufrió un grave accidente mientras reconocía el recorrido de la primera etapa del Critérium du Dauphiné, en 2019. Se estrelló a más de 60 km/h y sufrió fracturas en el fémur y el codo derechos, además de varias costillas. Aquella caída cambió su carrera y condicionó los años posteriores hasta su retiro del profesionalismo en julio pasado. Siga leyendo: Así fue la violenta caída de Tadej Pogacar, quien abandonó la Vuelta a España-2026 Por su parte, el velocista colombiano Juan Sebastián Molano sufrió una conmoción cerebral y una fractura en uno de sus pies en 2023, en Bélgica, cuando se preparaba para la Gent-Wevelgem. El boyacense chocó contra un automóvil que se disponía a entrar a un parqueadero y se cruzó en el camino del corredor colombiano.

Jakobsen también volvió

Entre tanto, el neerlandés Fabio Jakobsen vivió un violento accidente en el sprint final del Tour de Polonia de 2020. El corredor chocó contra las vallas tras el cierre de su compatriota Dylan Groenewegen y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y graves lesiones faciales que obligaron a los médicos a inducirle un coma. En 2021 regresó al pelotón y ganó tres etapas en la Vuelta a España. Un año después, también se impuso en una fracción del Tour de Francia. Así como ellos, Pogacar espera ahora iniciar su propio camino de regreso al ciclismo, un deporte en el que desde hace años genera admiración y expectativa. Esta vez, sin embargo, la gran pregunta no será cuántas carreras puede ganar, sino cuándo volverá a sentirse nuevamente ciclista. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas