Los detalles detrás de la declinación del nombramiento de Carolina Gómez como vocera de De la Espriella

Pero más allá de los asuntos burocráticos que requiere la creación del nuevo cargo, EL COLOMBIANO conoció que una de las principales razones para que el propio presidente tomara esta decisión sí estuvo relacionada con el título profesional de Gómez.

Desde julio pasado, el presidente había anunciado que Gómez y Soto serían los responsables de transmitir las decisiones del Gobierno. Pero casi un mes después de posesionado el Gobierno, las prioridades se han concentrado en la atención del terremoto y de nombrar los demás cargos en los diferentes ministerios y entidades públicas.

De acuerdo con Gómez, De la Espriella le habría hecho una oferta más “atractiva”. Y dijo que ella “declinó” el puesto como vocera, por lo que ahora solo asumiría ese rol el abogado Miller Soto .

Aunque apenas este lunes 31 de agosto se conoció públicamente que Carolina Gómez ya no será vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, EL COLOMBIANO conoció que esa decisión había sido tomada directamente por el presidente hace cerca de tres semanas .

Días antes de que se diera el cambio de mando presidencial, la revista Raya publicó una investigación en la que señaló que quien había sido anunciada como vocera del Gobierno de De la Espriella es bachiller, aunque se presentara como abogada. La nota señala que Gómez nunca se habría graduado; no cuenta con inscripción ni tarjeta profesional y tampoco ha presentado las pruebas Saber Pro.

En ese momento, Gómez le dijo a este periódico que no tenía conocimiento de que le hubieran pedido su renuncia y cuestionó la información publicada por la revista.

“No tengo conocimiento de que me pidan mi renuncia y sobre la denuncia de la revista Raya, presentaron información incompleta para armar una narrativa en mi contra. Llevan varios meses en una dinámica de acoso sostenido en mi contra. No son lo suficientemente serios para indagar lo que realmente es”, indicó.

Puede leer: Así le habrían entregado títulos falsos a Juliana Guerrero, según confesó exsecretario de U. San José

Pero, al parecer, el asunto de su título sí habría generado inquietud en el entorno de De la Espriella e incluso le habrían pedido que culminara su pregrado.

Lo que sí es cierto es que en el Gobierno estarían buscando dónde ubicarla, en un cargo que no requiera título profesional. Mientras tanto, en la Casa de Nariño estarían reestructurando la estrategia de comunicaciones.

Al parecer, los comentarios “pasados de tono” de Gómez en redes sociales no habrían sido determinantes en la declinación de su nombramiento. Uno de los episodios más recientes ocurrió cuando hizo comentarios duros en X sobre el nombramiento de Carolina Soto como directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura, publicación que posteriormente borró. En ese trino habría cuestionado si la designación de Soto se trataba de una “provocación” por parte del sector privado al nuevo gobierno.

Entérese: Carolina Soto declinó y se cayó su nombramiento como presidenta de la CCI: detalles del rechazo del gobierno a su designación

Según las versiones conocidas por EL COLOMBIANO, esa actitud habría comenzado a hacerse más evidente desde que el nombramiento de Gómez empezó a estar en riesgo, pero no habría sido decisivo. Ella, sin embargo, insiste en que declinó ocupar el rol de vocera.

También, según otras versiones, en la decisión tuvo que ver el pulso que existe entre dos de las personas más cercanas al presidente, quienes discutieron sobre la conveniencia de que ella fuera la vocera.

Frente a todas las versiones, Gómez aseguró que “se han dicho cosas que no son”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.