Los detalles detrás de la declinación del nombramiento de Carolina Gómez como vocera de De la Espriella

Aunque apenas este lunes 31 de agosto se conoció públicamente que Carolina Gómez ya no será vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, EL COLOMBIANO conoció que esa decisión había sido tomada directamente por el presidente hace cerca de tres semanas.
De acuerdo con Gómez, De la Espriella le habría hecho una oferta más “atractiva”. Y dijo que ella “declinó” el puesto como vocera, por lo que ahora solo asumiría ese rol el abogado Miller Soto.
Desde julio pasado, el presidente había anunciado que Gómez y Soto serían los responsables de transmitir las decisiones del Gobierno. Pero casi un mes después de posesionado el Gobierno, las prioridades se han concentrado en la atención del terremoto y de nombrar los demás cargos en los diferentes ministerios y entidades públicas.
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Pero más allá de los asuntos burocráticos que requiere la creación del nuevo cargo, EL COLOMBIANO conoció que una de las principales razones para que el propio presidente tomara esta decisión sí estuvo relacionada con el título profesional de Gómez.