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Industria manufacturera en Colombia cayó 3,7% en agosto de 2026

La producción y las ventas industriales registraron caídas anuales en agosto. Entre enero y agosto, el crecimiento acumulado fue de apenas 0,4% y 0,2%, respectivamente.

  • Según el Dane, entre enero y agosto la fabricación de vehículos automotores y sus motores tuvo una variación positiva de 23,7%. FOTO Camilo Suárez
    Según el Dane, entre enero y agosto la fabricación de vehículos automotores y sus motores tuvo una variación positiva de 23,7%. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 17 minutos
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En agosto, la producción real de la industria manufacturera observó una variación negativa de -3,7%, las ventas reales cayeron -3,5% y el personal ocupado se contrajo -1,3%.

Según el Dane, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 29 apreciaron variaciones negativas en su producción real, restando 5,7 puntos porcentuales a la variación total anual y 10 subsectores con variaciones positivas que sumaron en conjunto 2,1 puntos porcentuales a la variación total.

Los desplomes se apreciaron en sectores manufactureros como la confección de prendas (-15,4%), actividades de impresión (-18,9%), fabricación de productos de caucho (-21,1%) y el curtido de cueros (-19,2%).

En contraste, la producción fue positiva en actividades como la fabricación de bolsos y artículos de cuero (27,8%), fabricación de muebles (11,3%) y elaboración de bebidas.

De los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta del Dane, 9 mostraron variaciones negativas en su producción real, observándose los retrocesos más altos en Córdoba (-38,4%), Risaralda (-18,8%) y Valle (-13,4%).

En Antioquia también se reportó una dinámica negativa de la producción industrial de -2,3%. En el Valle de Aburrá la caída fue de -3,5% y para Medellín el indicador fue -7,9%.

Desempeño enero-agosto

Durante lo corrido del año hasta agosto de 2026, la producción real de la industria manufacturera tuvo una variación de 0,4%, las ventas reales de 0,2% y el personal ocupado -1,0%.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 17 registraron variaciones positivas en su producción real, entre ellas la fabricación de vehículos con 23,7%, la fabricación de muebles con 11,2% y elaboración de bebidas 7,5%.

En contraste, 22 subsectores apreciaron variaciones negativas, como la fabricación de productos de caucho (-25,3%), trilla de café (-15,9%) e hilatura y tejeduría (12,7%).

Para el periodo enero-agosto la producción industrial en Antioquia cayó 0,6%; en el Valle de Aburrá el desplome fue de 1,4% y en Medellín el indicador se contrajo 4,3%.

Reacción de la Andi

“Preocupa que la industria complete dos meses consecutivos de caídas en producción y ventas, y que agosto registre uno de los resultados más desfavorables del año. A esto se suma que algunos de los sectores que venían impulsando la actividad industrial hoy contribuyen a su contracción, como las sustancias químicas básicas, los jabones y detergentes, la refinación de petróleo, los productos alimenticios y, particularmente, la industria automotriz”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Para la agremiación, el reto es lograr un crecimiento económico sostenido y diversificado que permita fortalecer los sectores productivos y, particularmente, la industria manufacturera. Esto requiere mayores niveles de inversión y confianza, así como un mayor dinamismo de actividades como la construcción, la infraestructura, el agro y el sector minero-energético.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Cuánto cayó la producción industrial en Colombia en agosto de 2026?
La producción real de la industria manufacturera disminuyó 3,7% frente a agosto de 2025, según la encuesta EMMET del Dane.
¿Cómo se comportaron las ventas de la industria manufacturera en agosto de 2026?
Las ventas reales cayeron 3,5% anual. Entre los sectores con mayores retrocesos estuvieron el curtido y recurtido de cueros, los productos de caucho y los vehículos automotores y sus motores.
¿Cuánto creció la industria manufacturera colombiana entre enero y agosto de 2026?
En los primeros ocho meses del año, la producción real aumentó 0,4% y las ventas reales crecieron 0,2%. En el mismo periodo de 2025, los incrementos habían sido de 2,1% y 2,0%, respectivamente.
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