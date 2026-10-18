Se vienen seis meses de carestía en alimentos, energía y gas

Luego de alcanzar un pico de inflación del 13,34% en marzo, en medio de los efectos de la pandemia, el bolsillo de los hogares colombianos comenzó a respirar con la moderación gradual del aumento de los precios, ya que el dato alcanzó a rondar el 5%. Sin embargo, este año los ciudadanos se han vuelto a ‘apretar el cinturón. Los expertos apuntan a que la carestía empeorará en los próximos seis meses: la inflación escalaría y hasta podría superar el 7%. Detrás de esa presión estarían los mayores costos de los alimentos, el gas, la energía y otros bienes y servicios, impulsados por varios factores que aquí le explicaremos con ‘plastilina’.
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