Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Video: Así le fue a la colombiana Honey Ordóñez en su debut en la pasarela de Victoria’s Secret

La modelo sanandresana, de 20 años, lo logró en su tercer intento.

  • Honey Ordóñez desfiló en el bloque de Pink, la línea juvenil de Victoria’s Secret, con lencería lila de lunares y una chaqueta peluda rosada. FOTO: Captura de pantalla YouTube Victoria’s Secret.
    Honey Ordóñez desfiló en el bloque de Pink, la línea juvenil de Victoria’s Secret, con lencería lila de lunares y una chaqueta peluda rosada. FOTO: Captura de pantalla YouTube Victoria’s Secret.
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
bookmark

El domingo 18 de octubre, Honey Ordóñez salió a la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles y se convirtió en la segunda colombiana en desfilar para la marca, un año después de la tumaqueña Valentina Castro.

Su salida fue en el bloque de Pink, la línea juvenil de la firma, pensada para un público de 13 a 25 años, mientras KATSEYE, un grupo femenino de pop global, cantaba en vivo. Honey caminó sonriente con un panty lila de talle alto y lunares blancos, una chaqueta peluda rosada y accesorios plateados, entre ellos un bolso brillante, además de un celular en la mano, en sintonía con el espíritu relajado y coqueto de Pink.

Detrás de esos segundos en la pasarela hubo insistencia. Antes de quedar seleccionada, se había presentado al casting en dos ocasiones sin éxito. Por eso, cuando lo anunció en Instagram, no ocultó la emoción: “¡Wow, todavía lo estoy procesando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario show de Victoria’s Secret”. La publicación ya supera los 99.000 me gusta y los 800 comentarios.

De San Andrés a la pasarela

Honey nació en San Andrés, es hija de padre colombiano y madre nicaragüense, y su carrera arrancó fuerte: debutó con Dior a los 18 años y después ha aparecido en ediciones de Vogue como la francesa, la italiana y la latinoamericana. Ha trabajado también con marcas como Puma, Coach y Ralph Lauren.

Con ella, Colombia suma dos ediciones seguidas en este desfile. Valentina Castro, de Tumaco, Nariño, abrió el camino el 15 de octubre de 2025 en Nueva York, la misma noche en que Karol G fue la primera artista en cantar en español en esa pasarela.

La edición de este año la abrió Bella Hadid y la cerró Adriana Lima, y tuvo como gran sorpresa a Kylie Jenner, que debutó con el Fantasy Bra, la joya de la marca valorada en 50 millones de dólares. Entre tantas estrellas, la isleña se ganó su propio momento, y el país, otra razón para mirar con orgullo hacia esta pasarela.

Bloque de preguntas

¿Quién es Honey Ordóñez?
Es una modelo de 20 años nacida en San Andrés, de padre colombiano y madre nicaragüense. Debutó con Dior a los 18 años.
¿Quién fue la primera colombiana en desfilar en Victoria’s Secret?
Valentina Castro, modelo de Tumaco, en la edición de 2025 en Nueva York. Honey Ordóñez es la segunda.
¿Dónde fue el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?
En los estudios de Sony Pictures en Culver City, Los Ángeles, el domingo 18 de octubre.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form