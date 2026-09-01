¿Extralimitación o norma? Polémica en San Pedro de los Milagros por inmovilización de motos dentro de un colegio

Recientemente se conoció un operativo de control de tránsito realizado dentro de una institución educativa pública, en el que varios vehículos de estudiantes terminaron inmovilizados.
El hecho ocurrió en la Institución Educativa San Pío X, del municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia. Distintas personas fotografiaron con preocupación el momento en que varias motos, estacionadas en el parqueadero de la institución, fueron montadas e inmovilizadas en un planchón.
Después de que las imágenes circularan y generaran indignación entre estudiantes —muchos de los cuales aseguran usar estos vehículos para desplazarse desde zonas rurales hasta el colegio— y padres de familia, la institución educativa publicó una circular informativa, firmada por la rectora encargada, Beatriz Eugenia López Pino, y por el coordinador, Roger Alexander Acosta, en la que explicaron a qué se debía la situación.
Según el comunicado, el pasado martes 25 de agosto, durante el descanso, tres estudiantes de grado once encendieron una motocicleta dentro de las instalaciones del plantel y se desplazaron a alta velocidad por la zona posterior del polideportivo, aprovechando el momento en que el cuerpo docente se movilizaba hacia sus puntos de acompañamiento.