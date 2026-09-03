¿Qué es la inmunidad soberana que Maduro invoca para defenderse ante la justicia de EE. UU.?

Nicolás Maduro enfrenta una batalla jurídica en Estados Unidos que podría definir el futuro del proceso penal que se adelanta en su contra. El exmandatario venezolano, recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero, está acusado de conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión ilegal de armas. Ante estos cargos, su defensa presentó ante un tribunal federal de Nueva York una estrategia que apunta directamente a la jurisdicción de la justicia estadounidense. El abogado Barry Pollack sostiene que Maduro mantiene la condición de jefe de Estado de Venezuela y que, por esa razón, debería estar protegido por la inmunidad soberana frente al proceso.

¿Qué es exactamente la inmunidad soberana?

Se trata de un principio del derecho internacional según el cual un Estado soberano, en términos generales, no puede ser sometido a la autoridad judicial de otro Estado sin una base legal que permita ejercer esa jurisdicción. La doctrina parte de la idea de que los Estados son jurídicamente iguales y que ninguno debería estar subordinado a los tribunales de otro. En contexto: Nicolás Maduro pide a juez de EE. UU. desestimar cargos; reclama inmunidad como jefe de Estado Esta protección puede extenderse, bajo determinadas circunstancias, a funcionarios extranjeros por actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales. Sin embargo, no significa que cualquier funcionario tenga inmunidad absoluta frente a cualquier acusación penal; su alcance depende de la naturaleza del cargo, de los hechos investigados y del reconocimiento diplomático.

Nicolás Maduro está acusado de conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión ilegal de armas. FOTO: AFP.

En Estados Unidos, la inmunidad de los Estados extranjeros en litigios civiles está regulada por la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). Sin embargo, en el ámbito penal contra jefes de Estado y altos funcionarios, la FSIA no aplica.

¿Qué argumentos tiene la defensa de Maduro?

Al tratarse de un proceso penal, sus abogados apelan a la doctrina de la inmunidad de jefe de Estado (Head-of-State immunity) para sostener que el mandatario debe conservar la protección derivada de su cargo y que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para juzgarlo por actuaciones vinculadas, según su interpretación, con sus funciones oficiales. El argumento, no obstante, enfrenta un obstáculo importante: Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019. Ante esto, la defensa plantea que esa posición política no elimina el hecho de que Maduro ejercía efectivamente como jefe de Estado cuando ocurrieron los hechos investigados. Lea más: Nicolás Maduro publica fotos desde la cárcel en EE. UU.: así se ve ahora Además, existe un antecedente que complica su estrategia. En 1990, la justicia estadounidense rechazó el argumento de inmunidad planteado por el exlíder panameño Manuel Noriega, dictaminando que la falta de reconocimiento diplomático por parte del Ejecutivo de EE. UU. le impedía ampararse en esa protección. Como alternativa secundaria, la defensa de Maduro busca que se retire el cargo de conspiración para el narcoterrorismo, cuestionando que Estados Unidos tenga competencia para procesar a un ciudadano extranjero por conductas presuntamente cometidas fuera de su territorio.

¿Qué pasará con Cilia Flores?

Esta situación también alcanza a Cilia Flores, esposa de Maduro, cuya defensa ha planteado argumentos relacionados con la inmunidad asociada a su condición de primera dama. El juez federal Alvin Hellerstein deberá estudiar estas solicitudes. La Fiscalía tiene previsto responder antes del 2 de octubre y una audiencia está programada para el 17 de noviembre. Si las mociones no prosperan, el juicio contra Maduro está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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