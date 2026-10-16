Derrumbe de un muro daña el Memorial de las Ausencias en la Comuna 13 y deja fotos de víctimas entre los escombros

El Memorial de las Ausencias, un espacio de la Comuna 13 donde cientos de fotografías de personas fallecidas y desaparecidas se exhiben sobre las placas de un muro de contención, quedó parcialmente dañado. La estructura colapsó por las lluvias de los últimos días. El muro corresponde a un talud de la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden, ubicada en la parte alta de la montaña, cerca al Parque Biblioteca San Javier y al edificio C4TA. El muro de contención no logró soportar el derrumbe y terminó cayendo junto con varias placas con fotografías, además dejó otras entre los escombros. Una parte de la “galería viva” se desprendió y otra sigue intacta. Entérese: Arles: la película que Colombia le debía a la comuna 13 de Medellín

Remendar, la consigna de la velatón

La Red Territorial de Memorias de la Comuna 13 convocó este viernes 16 de octubre, a las 6:30 p. m., una velatón junto al cementerio de La América. Se espera limpiar el sitio y recuperar cerca de 40 fotografías afectadas, en un esfuerzo colectivo por proteger el espacio y preservar la memoria. La palabra que eligieron para el encuentro es remendar. “Es coger un parche de tela sobre otro y coser para intentar resarcir esos daños que se han hecho en el territorio”, explicó Daniel Ledesma, de la YMCA, una de las organizaciones de la red. Para él, el llamado va más allá del muro: “lo que buscamos es que la ciudadanía, la sociedad colombiana y el mundo entiendan esto como una oportunidad de remendar no solamente en el hecho, sino en el accionar”. Es decir, no solamente remendar el muro, sino parte de la cruda historia que vivió la comuna 13 El rapero Aka, o Luis Fernando Álvarez, otro integrante de la red, lo planteó como un duelo que no se puede llevar en solitario: “en un pueblo tan herido por distintos duelos es necesario que otros nos ayuden a remendarnos. No lo podemos hacer solos”, afirmó en un llamado a la acción colectiva.

Un lugar para los ausentes

El memorial es una iniciativa de AgroArte, un proceso organizativo conformado en 2002 por habitantes de la Comuna 13 que promueve acciones de memoria y resistencia. Según contó Aka, nació en 2017 como un jardín. Al día siguiente de cada asesinato en la ciudad, un grupo de voluntarios llevaba plantas en nombre de la víctima, junto con sus familias, para “recordar la muerte a través de la vida”. Una crónica de Vorágine publicada en 2021 narró ese gesto en las caminatas de homenaje que Aka y otros líderes culturales hacían por la comuna. Con el tiempo, y con otras organizaciones aliadas, el proyecto se convirtió en el espacio que hoy se derrumbó, afuera del cementerio. Según Aka, el memorial reúne más de 700 fotografías. EL COLOMBIANO conoció el proyecto en 2023 y registró cerca de 500, y aun seguían recibiéndose. Hay víctimas de desaparición y asesinato, abuelas y madres fallecidas por causas naturales, actores del conflicto y algunos personajes políticos víctimas de magnicidios, estos últimos con autorización de sus familias. “Cada persona ausente es un ser amado”, resumió. Tampoco es un memorial solo de la Comuna 13, aclaró Aka. Familias de otras regiones, y personas en el exilio, les han enviado fotos de sus seres queridos.

Una fecha cargada de historia

La velatón coincide con el aniversario de la operación Orión, que comenzó el 16 de octubre de 2002. Fue una acción conjunta de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía, con cerca de 1.500 efectivos, y se considera la mayor acción militar en un área urbana en la historia del conflicto armado del país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue emblemática por capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriores desapariciones. Más de dos décadas después, las víctimas siguen pidiendo verdad, justicia y reparación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Por eso, para la comunidad, el derrumbe pesa doble. Aka reconoció que “es una fecha de varias confrontaciones y varias historias”. Ledesma pidió que el esfuerzo no quede solo en manos de las organizaciones: “Invitamos a la institucionalidad a que acompañe este esfuerzo popular y comunitario.” También advirtió que el deterioro del muro representa un riesgo para la comunidad educativa de la parte alta y puede causar nuevos daños. Lea más: Lo que sabe de la operación Orión, en la comuna 13 de Medellín, por denuncias, testimonios ante la justicia e investigaciones

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