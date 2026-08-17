En Bello, Antioquia, no aguantan más el caos vehicular y piden a la Nación acelerar recursos para obra de intercambio vial

En Bello no aguantan más los trancones o tacos que padecen sus habitantes, hace varios años, en la glorieta de Niquía, donde descarga el peso de la movilidad vehicular que llega del norte de Antioquia. La solución propuesta hace casi una década a esta problemática es una obra que, aunque ya inició, apenas estaría para 2030, por lo que están tocando las puertas del nuevo gobierno para que la anticipe. Un proyecto vial llamado La Seca es el remedio que consideran en la Alcaldía para el caos que hace que, incluso en horas pico, un conductor se demore entre 2 y 3 horas recorriendo menos de 1 kilómetro en sentido norte-sur.

Cuenta con compromiso de recursos de la Nación y del municipio, y avanza en un 11%. Sin embargo, su carácter de urgencia y el largo camino que le espera antes de ser inaugurada han hecho que la Administración Municipal pida al presidente Abelardo de la Espriella un esfuerzo extra para anticipar los desembolsos y entregar la obra en 2027 o 2028. Así se lo expresó la alcaldesa de Bello, Yulieth Lorena González Ospina, durante una reunión de empalme territorial en donde le expuso al mandatario, en ese entonces en condición de electo, la importancia regional de la megaobra que tiene un valor de 212.000 millones de pesos. “El presidente nos abre una puerta que hemos tenido cerrada todos estos años. Cumplirles a nuestros electores ha sido complejo solos. Los recursos no alcanzan y el departamento no tiene la capacidad, porque son 125 municipios. Hablamos del río y la importancia de movilidad, infraestructura. La Seca, la fase 2 que permitirá descongestionar la glorieta de Niquía. La idea era hablar de esos proyectos que nos unen a todos”, afirmó la alcaldesa.

Remedio para el dolor de cabeza

Esta megaobra, que mejora la conectividad en el área metropolitana de Medellín, contempla la construcción de un brazo elevado en sentido norte-sur, a la altura del batallón Pedro Nel Ospina, que permitirá a los vehículos provenientes del norte dirigirse directamente a la avenida Regional sin necesidad de ingresar a la glorieta de Niquía. Según las autoridades municipales, este punto es uno de los mayores focos de congestión vehicular en el Valle de Aburrá. Como parte del megaproyecto ya se ejecutó una primera fase, hace tres años, y permite a los vehículos que se movilizan en sentido sur-norte evitar la glorieta para reducir la congestión en ese tramo. Ahora, la fase 2, que es la que Bello busca priorizar, inició construcción hace pocos meses y, consideran, es urgente porque busca replicar ese éxito en el sentido contrario, el más crítico en términos de tráfico. Según el secretario de Obras Públicas de Bello, José Serrano, se trata de una de las obras más relevantes para la movilidad del Valle de Aburrá y una necesidad para el norte de la región y de Antioquia misma.

“Lo que vamos a hacer ahora es el sentido norte-sur, que es el más caótico debido a que la Glorieta hace muchos años está rebasada en cuanto al número de vehículos que transitan por ella”, dijo. La idea, especificó el funcionario, es que “los carros que vienen desde el norte, y que no van para Bello, sino para Medellín o el sur del valle de aburrá, no tengan que ir hasta la glorieta y hacer el giro a coger la regional o seguir por la autopista Norte, sino que, una vez, un par de kilómetros o un kilómetro antes, que queda el batallón, se suban a ese brazo, y vayan directamente a la avenida Regional”.

Una obra eterna

El concejal de Bello Gustavo Gustavo Adolfo Gómez indicó que este proyecto fue prometido desde 2020 y apenas hasta hace pocos meses arrancaron su ejecución. “Se han malgastado algunos recursos en calibración de diseños”, señaló, sin profundizar las razones por las que la construcción del intercambio vial sigue aún sin ser terminada. El avance de obras La Seca Bello se concentra actualmente en la zona detrás del Polideportivo Tulio Ospina, donde ya se han realizado trabajos de explanación, fundaciones y llenos del terreno. El monto total de la inversión asciende a 212.000 millones de pesos, de los cuales la mayor parte proviene del Gobierno Nacional a través de Invías. El municipio aporta 30.000 millones de pesos, mientras que el resto es financiado por la nación. El intercambio vial La Seca fase 2 en Bello está financiado mediante vigencias futuras hasta el año 2030, lo que garantiza la continuidad del proyecto y la disponibilidad de recursos. Sin embargo, desde la administración municipal se busca acelerar los desembolsos para entregar la obra antes del plazo previsto. “Lo que queremos es que el Gobierno Nacional revise si financieramente es viable que esos recursos no se tengan que esperar hasta el 2030, sino que se puedan viabilizar en 2027 o 2028, para poder darle mayor celeridad a la obra y que se la entreguemos mucho antes a toda la comunidad”, agregó Serrano. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: