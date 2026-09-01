Iván Sánchez asumió como director de la Adres, el banco del sistema de salud; estos son sus retos

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) tiene nuevo director. Se trata de Iván Sánchez Arango, quie se posesionó esta semana en el cargo ante ministra del ramo, Ana María Vesga. Esa entidad es conocida como “el banco de la salud”, pues es la que maneja los recursos del sistema y el que envía pagos a las EPS y prestadores de servicios. Sánchez es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tendrá la responsabilidad de liderar la entidad estratégica para el funcionamiento del sistema de salud. Arango cuenta con estudios de posgrado en derecho de tecnología y telecomunicaciones. Le puede interesar: Tras alertas de la Procuraduría, frenan millonario contrato para modernizar hospital en Tolima con vínculo con Guillermo Jaramillo. En cuanto a su experiencia profesional, el nuevo funcionario posee una trayectoria en los sectores público y privado. Durante más de cinco años estuvo vinculado a la Contraloría General de la República como contralor delegado. En ese cargo participó en labores de control fiscal, vigilancia de la gestión institucional y evaluación del manejo de los recursos públicos.

Su trayectoria en el organismo de control incluyó además asuntos relacionados con el Sistema General de Regalías (SGR) y procesos de responsabilidad fiscal. Estas funciones le permitieron desarrollar experiencia en la identificación de riesgos, el análisis de soportes y el seguimiento a actuaciones y decisiones de carácter administrativo. Por otra parte, en el sector privado de la salud Sánchez se desempeñó como representante legal y gerente del Grupo Empresarial Especialistas en Salud (Esensa). Allí estuvo al frente de diferentes procesos administrativos, contractuales y de gestión empresarial. Durante esa etapa tuvo contacto con temas como la habilitación de servicios médicos, la asesoría y gestión jurídica, el cobro de cartera y la relación con las entidades encargadas del aseguramiento en salud. Este recorrido le permitió conocer de cerca algunos de los procesos que intervienen en el funcionamiento cotidiano del sistema de salud. “Desde la dirección de la Adres tendrá la responsabilidad de liderar una entidad estratégica para el funcionamiento del sistema de salud, encargada de la administración y el adecuado flujo de los recursos que financian la atención en salud de los colombianos”, enfatizó el Ministerio de Salud tras su nombramiento.

Sánchez llega en reemplazo de Carmen Rocío Rangel Quintero quien asumió como directora general de la institución desde el pasado 11 de agosto, poco tiempo después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

¿Cuáles son los retos que tiene Sánchez como director de la Adres?

Uno de los retos que enfrentará en la Adres será mejorar los tiempos en que los recursos son transferidos a hospitales, clínicas, proveedores y otros participantes del sistema. En ese propósito, el mecanismo de giro directo seguirá siendo una herramienta fundamental para el flujo hacia prestadores. Tendrá el reto de reforzar los controles para comprobar que los pagos estén respaldados por obligaciones legítimas y correctamente documentadas. Al mismo tiempo, la entidad deberá trabajar en la reducción de trámites repetitivos y en la identificación temprana de posibles inconsistencias dentro de los procesos. Otro de los desafíos en su gestión será la participación de esa entidad en el cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el valor anual que la Adres paga por cada afiliado al sistema de salud a la EPS donde esté afiliado. Ese tema fue una de las polémicas en el manejo del sector con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien se negó a subirla como se requería y como lo estableció la Corte Constitucional en un auto de enero de 2025.

Aunque no define el valor de esa prima directamente (esa función es del Minsalud), valida la información de afiliación, administra los recursos y ejecuta el giro mensualizado del valor de la UPC establecido. La Administradora de Recursos recibe, valida y concilia la información de las bases de datos del sistema (como la BDUA–Base de Datos Única de Afiliados) y los operadores de la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) para verificar los afiliados reales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Vale recordar que cuatro días después de la elección de De la Espriella como presidente, como su coordinador programático en salud, Iván Sánchez se reunió con representantes de esas asociaciones para hablar sobre el futuro del sector. Allí, se reúne con organizaciones como Pacientes Colombia, la Mesa de Asociaciones de Usuarios y otros gremios. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO. Bloque de preguntas y respuestas: