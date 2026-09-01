Tras atentado a estación policial de Los Patios, ya son 7 sedes de Fuerza Pública atacadas en el nuevo gobierno

Siete bases de la Policía y el Ejército ha sido blancos de atentados terroristas en las primeras tres semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella, atribuidos por las autoridades al ELN y las disidencias de las Farc.

Estas acciones criminales se concentraron en Norte de Santander, Cauca, Bolívar y Cesar, con un balance a la fecha de dos muertos y 25 heridos, entre civiles, policías y militares.

El hecho más reciente fue la explosión de un carrobomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Norte de Santander, a las 11:15 p.m. de este lunes 31 de agosto.

El estallido dejó un ciudadano muerto, Jhon Endry Sandoval, y once heridos. Entre los lesionados hay dos policías, uno de los cuales sufrió la amputación de un miembro inferior.

Por esta situación, el jefe de Estado convocó a un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, para analizar las respuestas a lo sucedido y evaluar los daños.

En la noche del domingo 30 de agosto, los terroristas dispararon siete cilindros-bomba (“tatucos”) desde un furgón estacionado en la vía, contra la sede del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N°29 del Ejército, ubicado en el municipio de El Patía, en Cauca.

El resultado fue de un soldado profesional herido, además de afectaciones en la infraestructura de las instalaciones militares. El Ejército sospecha del frente Carlos Patiño del Estado Mayor de las Farc (EMC).