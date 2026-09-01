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Tras atentado a estación policial de Los Patios, ya son 7 sedes de Fuerza Pública atacadas en el nuevo gobierno

Las investigaciones preliminares señalan al ELN y las disidencias de las Farc.

  • El ataque terrorista a la estación policial de Los Patios, en Norte de Santander, dejó un muerto y 11 heridos. FOTO: AFP
    El ataque terrorista a la estación policial de Los Patios, en Norte de Santander, dejó un muerto y 11 heridos. FOTO: AFP
  • Así quedó el furgón desde el cual dispararon los tatucos contra la base militar en El Patía, Cauca. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Así quedó el furgón desde el cual dispararon los tatucos contra la base militar en El Patía, Cauca. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Siete bases de la Policía y el Ejército ha sido blancos de atentados terroristas en las primeras tres semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella, atribuidos por las autoridades al ELN y las disidencias de las Farc.

Estas acciones criminales se concentraron en Norte de Santander, Cauca, Bolívar y Cesar, con un balance a la fecha de dos muertos y 25 heridos, entre civiles, policías y militares.

El hecho más reciente fue la explosión de un carrobomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Norte de Santander, a las 11:15 p.m. de este lunes 31 de agosto.

El estallido dejó un ciudadano muerto, Jhon Endry Sandoval, y once heridos. Entre los lesionados hay dos policías, uno de los cuales sufrió la amputación de un miembro inferior.

Por esta situación, el jefe de Estado convocó a un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, para analizar las respuestas a lo sucedido y evaluar los daños.

En la noche del domingo 30 de agosto, los terroristas dispararon siete cilindros-bomba (“tatucos”) desde un furgón estacionado en la vía, contra la sede del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N°29 del Ejército, ubicado en el municipio de El Patía, en Cauca.

El resultado fue de un soldado profesional herido, además de afectaciones en la infraestructura de las instalaciones militares. El Ejército sospecha del frente Carlos Patiño del Estado Mayor de las Farc (EMC).

El 29 de agosto anterior hubo un ataque con un dron a la estación de Policía del municipio de Pailitas, en Cesar, que dejó tres uniformados lesionados.

A las 6:20 a.m. del 26 de agosto hubo otra arremetida durante una hora con drones y ráfagas de fusil contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, en Cauca. A la sede le cayeron 21 explosivos, y también a las viviendas vecinas. Por fortuna no hubo víctimas graves.

El 19 de agosto se había registrado un hostigamiento con la misma modalidad en la estación policial del municipio de Norosí, en Bolívar, que dejó siete policías lesionados, entre ellos tres de gravedad.

A las 2:30 de la madrugada del 13 de agosto, el ELN lanzó un ataque aéreo con drones en la modalidad de enjambre, los cuales bombardearon con granadas una base militar en el municipio de Convención, en Norte de Santander.

Así quedó el furgón desde el cual dispararon los tatucos contra la base militar en El Patía, Cauca. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Así quedó el furgón desde el cual dispararon los tatucos contra la base militar en El Patía, Cauca. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.

Según el comunicado del Ejército, “en esta acción terrorista fueron empleados aproximadamente 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas, los cuales ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura de esta unidad militar y dejaron a dos militares afectados por la onda expansiva”.

El 8 de agosto hubo otro ataque con drones, esta vez a la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en el municipio de Curumaní (Cesar). Allí murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y uno de sus compañeros quedó herido.

“Durante 18 años sirvió a Colombia, entregando su vida a la misión de proteger a los ciudadanos con honor, compromiso y vocación. Hoy su partida enluta a Colombia”, señaló la Institución en un mensaje publicado en X.

A estos incidentes se suman múltiples ataques a patrullas militares en el terreno, en el marco de los combates en las áreas más críticas del conflicto armado.

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“No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, declaró De la Espriella, tras convocar al consejo de seguridad por el carrobomba en Norte de Santander.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Capturaron a principal sospechoso de atentado con explosivo a sede de RCN Radio en Pasto.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuántas bases de la Policía y el Ejército han sido atacadas durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Las autoridades han registrado siete ataques contra bases y estaciones de la Policía y el Ejército durante las primeras tres semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Los hechos han ocurrido en Norte de Santander, Cauca, Bolívar y Cesar.
¿Qué pasó en el ataque con carrobomba contra la Policía de Los Patios?
Un carrobomba explotó frente a la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, a las 11:15 p. m. del 31 de agosto, causando la muerte de Jhon Endry Sandoval y dejando 11 personas heridas. Entre los lesionados hay dos policías y uno de ellos sufrió la amputación de un miembro inferior.
¿Qué grupos armados son señalados por los ataques contra estaciones de Policía y bases militares?
Las autoridades atribuyen los ataques al ELN y a las disidencias de las Farc. En el caso del atentado contra el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N° 29 de El Patía, el Ejército sospecha específicamente del frente Carlos Patiño del Estado Mayor de las Farc (EMC).
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