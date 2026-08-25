Murió Javier Giraldo, el sacerdote jesuita que documentó décadas de violencia y desapariciones en Colombia

El padre Javier Giraldo falleció en la mañana de este martes 25 de agosto de 2026, según pudo confirmar EL COLOMBIANO con fuentes cercanas al sacerdote jesuita, una de las voces más persistentes y reconocibles en la defensa de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Giraldo había sufrido hace unos días un accidente casero que lo mantenía recluido en un centro médico. Dedicó buena parte de su vida a escuchar, acompañar y documentar a quienes quedaron atrapados en medio de la guerra.
Durante décadas recorrió territorios marcados por la violencia, recogió testimonios y reconstruyó historias que, de otro modo, habrían podido quedar sepultadas por el silencio.