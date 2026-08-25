Fondo Colombia en Paz consigue US$135 millones para beneficiar a 40.000 familias rurales

El Fondo Colombia en Paz avanza en la consecución de US$135 millones en recursos de cooperación internacional para poner en marcha una nueva etapa de Colombia Sostenible, un programa enfocado en el desarrollo rural, la generación de ingresos y la conservación ambiental.
Los recursos provendrían de US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$35 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Con esta financiación se busca iniciar la segunda etapa, denominada Colombia Sostenible Avanza: Paisajes Sostenibles.
La nueva fase proyecta beneficiar a 40.000 familias e intervenir 130.000 hectáreas, mediante un modelo que combina proyectos productivos, conservación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
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