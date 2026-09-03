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Video clave | Así habría ingresado el sospechoso al apartamento donde asesinaron a músico mexicano y su familia

Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, su empleada de servicio y el perro en un apartamento del Estado de México.

  • Revelan video del sospechoso del crimen contra músico mexicano y su familia. FOTOS: Captura de video-tomada de redes sociales
    Revelan video del sospechoso del crimen contra músico mexicano y su familia. FOTOS: Captura de video-tomada de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Hay conmoción en México por el brutal asesinato de un músico y su familia al interior de un apartamento en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Se trata de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, quien era fundador de la banda de rock alternativo Camilo Séptimo.

El tecladista, de 38 años y conocido popularmente como Honas, fue hallado maniatado y con un disparo en la cabeza. Su esposa, Ana Paola “N”, de 35 años y con cinco meses de embarazo, y su hija de tres años también fueron encontradas muertas.

Una cuarta víctima, quien sería la empleada de servicio, fue hallada sin vida tras recibir un disparo en la espalda. El perro de la familia también murió.

En contexto: Brutal asesinato de músico mexicano, su esposa embarazada y su hija de 3 años

El caso se presentó el martes 1 de septiembre, cuando las autoridades llegaron hasta el lugar de la escena y posteriormente lograron la captura de dos hombres que son investigados por el denominado multihomicidio.

Una de las hipótesis que se tiene es que el crimen estuvo relacionado con un posible robo y que los responsables habrían utilizado una relación de confianza con la familia para poder ingresar al domicilio.

Video del presunto asesino de Jonathan Meléndez y su familia

Uno de los detenidos fue identificado como Diego Sebastián “N”, de 51 años, quien sería socio de Meléndez. De él apareció un video en el que, presuntamente, se le ve utilizando un ascensor para ingresar al domicilio del músico alrededor de las 5:24 p. m.

Video clave | Así habría ingresado el sospechoso al apartamento donde asesinaron a músico mexicano y su familia

En el material audiovisual se observa al hombre, quien llevaba gafas oscuras, una gorra, una chaqueta y un bolso, mientras miraba hacia la cámara de seguridad.

Diego Sebastián sería el presunto autor del multihomicidio y habría contado con la participación de Gerardo Cisneros Bejarano, de 52 años, quien figura como su chofer y también es investigado por su posible implicación en el crimen.

Un niño logró salvarse

Cuando las autoridades ingresaron al apartamento de las víctimas, encontraron con vida a un niño de 6 años, quien sería otro de los hijos del compositor y su esposa.

Entérese: ¿Por qué tardó 30 años en resolverse el asesinato de Tupac? La clave está en un libro

De acuerdo con la información preliminar, el menor estaba escondido entre las cobijas y permaneció dentro del lugar mientras ocurría el crimen. Al momento de su rescate, el niño no presentaba signos de violencia.

Video clave | Así habría ingresado el sospechoso al apartamento donde asesinaron a músico mexicano y su familia

El reporte a la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza llegó a las 11:50 p. m. del martes 1 de septiembre de 2026. Los agentes hicieron presencia en el lugar y ahora indagan si el asesinato habría ocurrido entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Jonathan Meléndez, músico asesinado en México?
Jonathan Meléndez, conocido como Honas, era un músico mexicano de 38 años y fundador de la banda de rock alternativo Camilo Séptimo.
¿Cuándo ocurrió el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?
El multihomicidio ocurrió el martes 1 de septiembre de 2026, cuando las autoridades acudieron al apartamento de la familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
¿Cuántas personas fueron asesinadas junto a Jonathan Meléndez?
Además de Jonathan Meléndez, fueron asesinadas su esposa, Ana Paola, su hija de tres años y una cuarta víctima que sería la empleada de servicio. El perro de la familia también murió.
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