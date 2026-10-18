Del algoritmo al sistema inmunológico: así cambia la lucha contra el cáncer

El tratamiento del cáncer está cambiando: conocer las características moleculares de un tumor, anticipar su comportamiento y activar las defensas del organismo son posibilidades que están transformando la oncología. A esta evolución se suma la Inteligencia Artificial, capaz de analizar grandes volúmenes de información para apoyar decisiones clínicas, mientras nuevas terapias biológicas buscan respuestas más precisas y duraderas.
El reto ya no consiste únicamente en identificar dónde está el tumor, sino en comprender sus particularidades y encontrar la estrategia más adecuada para cada paciente. Esta es una de las apuestas de la medicina de precisión, un enfoque que combina información clínica, imágenes diagnósticas y datos genéticos para orientar el tratamiento.
“Esto a su vez ha desarrollado tratamientos dirigidos, que no son definidos por el tipo de tumor sino por las alteraciones específicas que este tiene”, explica Raúl Gil Hoyos, coordinador de Investigación Traslacional del Instituto Nacional de Cancerología.