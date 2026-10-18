Del algoritmo al sistema inmunológico: así cambia la lucha contra el cáncer

El tratamiento del cáncer está cambiando: conocer las características moleculares de un tumor, anticipar su comportamiento y activar las defensas del organismo son posibilidades que están transformando la oncología. A esta evolución se suma la Inteligencia Artificial, capaz de analizar grandes volúmenes de información para apoyar decisiones clínicas, mientras nuevas terapias biológicas buscan respuestas más precisas y duraderas. El reto ya no consiste únicamente en identificar dónde está el tumor, sino en comprender sus particularidades y encontrar la estrategia más adecuada para cada paciente. Esta es una de las apuestas de la medicina de precisión, un enfoque que combina información clínica, imágenes diagnósticas y datos genéticos para orientar el tratamiento. “Esto a su vez ha desarrollado tratamientos dirigidos, que no son definidos por el tipo de tumor sino por las alteraciones específicas que este tiene”, explica Raúl Gil Hoyos, coordinador de Investigación Traslacional del Instituto Nacional de Cancerología.

Análisis del panorama completo

La IA puede integrar información que antes se analizaba por separado e identificar patrones difíciles de reconocer a simple vista. En oncología, sus aplicaciones incluyen el análisis de imágenes, la predicción del comportamiento de los tumores y el apoyo a la toma de decisiones. Uno de los campos con evidencia es la lectura automatizada de imágenes para detectar lesiones. En Colombia, señala Gil Hoyos, se han desarrollado modelos que ayudan a mejorar la tamización del cáncer de mama mediante el análisis de mamografías, con potencial para detectar hallazgos sutiles y reducir los tiempos de lectura. En radioterapia, herramientas especializadas permiten apoyar la delimitación de las zonas que deben recibir radiación y la planificación del tratamiento. Auna, por ejemplo, reporta el uso en México de Elekta Evo, una tecnología de radioterapia adaptativa que permite ajustar los tratamientos con mayor precisión. La organización busca incorporar estos desarrollos en Colombia y Perú, de acuerdo con las capacidades y necesidades de cada población. Sin embargo, el panorama nacional todavía está en construcción. “No se puede decir que el uso de IA esté incorporado en los servicios de oncología en Colombia”, advierte Gil Hoyos. La mayoría de las experiencias corresponden a investigaciones académicas y proyectos piloto, más que a herramientas integradas de manera rutinaria en la atención. Le puede interesar: Pacientes con cáncer viajan a China para recibir terapia CAR-T: así funciona el tratamiento

El alcance de la inmunoterapia

Mientras la IA contribuye a interpretar información y orientar decisiones, la inmunoterapia actúa directamente sobre la respuesta del organismo. A diferencia de la quimioterapia convencional, que utiliza medicamentos para atacar las células tumorales, esta estrategia busca activar o reentrenar el sistema inmunológico para que reconozca y elimine el cáncer. “Puede generar memoria en nuestro sistema inmune y esto permite que el efecto se prolongue en el tiempo, más allá de que se esté recibiendo el tratamiento”, explica Gil Hoyos. Manuel González, director de Auna Ideas para Latinoamérica, explica que los estudios moleculares permiten identificar alteraciones que orientan la elección entre terapias dirigidas, inmunoterapia o quimioterapia. “La medicina de precisión no consiste únicamente en disponer de nuevas tecnologías o medicamentos, sino en lograr que cada paciente reciba el tratamiento que necesita, cuando lo necesita”.

Las vacunas como estrategia

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) también abren una nueva línea de investigación. En oncología, su objetivo no es prevenir la aparición del cáncer, como ocurre con algunas vacunas contra enfermedades infecciosas, sino estimular una respuesta inmunitaria contra un tumor que ya existe. Para diseñarlas, se analizan las características moleculares del tumor y se identifican mutaciones que puedan servir como objetivo para el sistema inmunológico. A partir de esa información se produce una vacuna personalizada, que se utiliza como complemento de otros tratamientos y no como terapia única.

Convertir la innovación en acceso

Colombia cuenta con investigadores, instituciones clínicas y grupos especializados en genómica, IA, inmunología y terapias celulares. No obstante, persisten brechas para acceder a tecnologías innovadoras. Gil Hoyos considera que el país tiene capacidades científicas para desarrollar tratamientos avanzados, pero necesita fortalecer la regulación, la investigación y los modelos de financiación y producción. También es necesario garantizar que los algoritmos sean confiables y que la tecnología complemente, sin reemplazar, el criterio médico. “Su valor está en apoyar decisiones más informadas, identificar patrones y facilitar la interpretación de grandes volúmenes de información”, concluye González.

“La medicina de precisión no consiste únicamente en disponer de nuevas tecnologías o medicamentos, sino en lograr que cada paciente reciba el tratamiento que necesita, cuando lo necesita”, Manuel González, director de Auna Ideas para Latinoamérica.

Así funcionan estas herramientas

La IA analiza imágenes médicas, historias clínicas y datos moleculares para identificar señales difíciles de detectar, apoyar la planificación de radioterapia y estimar posibles desenlaces. Sus resultados deben ser validados e interpretados por los especialistas. La inmunoterapia estimula o desbloquea mecanismos del sistema inmunológico para que reconozca y ataque las células tumorales. Su eficacia depende del tipo de cáncer y de las características de cada paciente. Mientras que las vacunas se investigan como complemento de otros tratamientos, con resultados prometedores en algunos estudios, pero todavía no son una solución de uso generalizado.

Lo que se está desarrollando en Colombia