Rutas de atención que también ponen a prueba la esperanza

A unos 300 kilómetros de Medellín se ubica Apartadó, municipio de la subregión de Urabá, Antioquia. Ese ha sido el hogar de Cristian durante sus 15 años de vida. Años atrás fue diagnosticado con el tumor de Wilms, un cáncer de riñón que afecta principalmente a niños entre los 2 y 5 años. Además de perder uno de sus riñones, la metástasis empeoró su situación en otros órganos. El cáncer pudo tratarse y Cristian sobrevivió a este padecimiento, pero hoy en día tiene secuelas y en seguimiento oncológico.

Un acto de fe

La mamá de Cristian, Claudia Elena Torres, relató la travesía que ha vivido con su hijo para que la enfermedad no le gane. “Somos personas de bajos recursos y cada cita médica que le asignan a Cristian implica viajar hasta Medellín. La EPS (Savia Salud) nos apoya, pero aún así nos queda complejo. En cada ida a la ciudad me puedo gastar entre $200 y $300 mil, que no tengo”. Actualmente, el joven presenta una deformación en el pecho, producto del daño que le produjo el tumor de Wilms. Por esta razón, aseguró Claudia, “tiene afectada su salud mental. Está depresivo y no quiere salir para evitar que otras personas lo molesten”. Madre e hijo esperan la autorización de unos exámenes y de una cirugía que solo pueden practicarle en Medellín. “Estoy buscando por todos los medios que, cuando nos den las órdenes, tengamos los recursos para viajar otra vez. Además, retomar el tratamiento psicológico que necesita”, dijo Claudia. Consultada por este medio, Savia Salud EPS indicó que el caso tiene seguimiento dentro de la Ruta de Atención Integral para el Cáncer Infantil, que Cristian está en remisión y que su atención está al día. Según la entidad, se aprobó el apoyo para el transporte intermunicipal, incluidos los desplazamientos, pero la cita programada no se realizó. La EPS agregó que está en contacto con la familia para acompañarla.

Casos de cáncer infantil como el de Cristian se registran en diferentes municipios del departamento. Juan José Ochoa Jaramillo, referente de cáncer de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, explicó que para prevenir el incremento de este número de pacientes se cuenta con “el Módulo Interactivo para Cáncer Infantil de la Gobernación de Antioquia, que se enfoca en el seguimiento nominal, la vigilancia epidemiológica y la capacitación para la detección temprana de esta enfermedad en menores de 18 años. En esta línea también implementamos cursos para esa detección a tiempo de cánceres como el de mama, que es tan común en nuestra región”. Actualmente, según el funcionario, la Gobernación tiene activas las unidades móviles especializadas dotadas con hardware y equipos biomédicos de última tecnología para la prevención y detección temprana del cáncer. Este servicio se presta periódicamente en los diferentes municipios, incluyendo Apartadó, en el Urabá antioqueño.

Otra cara de la enfermedad

La historia para Ruby Enit Flórez, de 62 años de edad, paciente con cáncer de seno, estuvo rodeada de esperanza. Esta residente en Medellín aseguró que las redes de apoyo y los tratamientos oportunos le salvaron la vida. “He buscado personas que han tenido el mismo diagnóstico y nos ayudamos entre nosotras. También voy a clases de zumba unas cuatro veces a la semana”. Con un proceso de quimioterapias y cambios notorios en su físico, Ruby Enit se mantuvo valiente ante su enfermedad y hoy se siente llena de vida. A diferencia de Cristian, Ruby no se vio en la necesidad de viajar largas distancias para recibir su tratamiento. “Hoy existe más información sobre el cáncer y la importancia de detectarlo a tiempo. El reto es que esa consciencia se traduzca en acciones concretas. El autoexamen de seno, por ejemplo, ayuda a reconocer cambios, pero no reemplaza la mamografía cuando ya está indicada”, dijo Manuel González, director de Auna Ideas para Latinoamérica. Néstor Llínás Quintero, oncólogo clínico y director científico de la Fundación Colombiana de Cancerología de la Clínica Vida en Medellín, agregó que “lo más esperanzador para este tipo de pacientes y para la oncología es el desarrollo tecnológico que nos permite a corto plazo un tratamiento efectivo y la detección temprana del cáncer. Por ejemplo, la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) para la evaluación de imágenes diagnósticas y patologías”.

Rutas de atención

Es así que garantizar la continuidad de la atención también implica reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan las familias. Para Cristian y su mamá, el reto continúa siendo acceder a los procedimientos pendientes y encontrar en la medicina y el acompañamiento psicológico nuevas oportunidades para recuperar su calidad de vida. Ruby encontró en otras mujeres con su mismo diagnóstico una red que la sostiene, y la atención que necesitaba, a pocos minutos de casa. Cristian, en Apartadó, espera una llamada que le diga cuándo puede viajar. Los dos buscan lo mismo, recuperar su vida, pero no tienen el mismo camino hacia la atención.