Jorge Andrés Zuluaga, general (r) y cerebro de la Operación Jaque, sería el nuevo director de la DNI

El gobierno de Abelardo de la Espriella estaría alistando un nuevo nombramiento dentro de su equipo, esta vez en una entidad del Estado clave para los temas de seguridad e inteligencia en el país.
Se trata del general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, un oficial retirado del Ejército Nacional que ocuparía el cargo de director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La trayectoria de Zuluaga es amplia, con 30 años de experiencia en cargos militares y especializaciones en inteligencia, seguridad y gestión del riesgo.