Luis Díaz, nominado al Balón de Oro 2026: el colombiano aparece entre los 30 mejores del mundo

Luis Díaz recibió este martes uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, premio que distingue al mejor futbolista del mundo.

France Football confirmó la lista de candidatos, en la que el colombiano aparece junto a algunas de las principales figuras del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland y el último ganador, Ousmane Dembélé.

La inclusión de Díaz responde a la destacada temporada que protagonizó con Bayern Múnich. El extremo guajiro disputó 51 partidos, en los que marcó 26 goles y entregó 23 asistencias, además de conquistar la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania.

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Su rendimiento también tuvo continuidad con la Selección Colombia. Díaz participó en el Mundial de 2026, disputado en Norteamérica, torneo en el que el combinado nacional alcanzó los octavos de final y el atacante aportó un gol y una asistencia.

El colombiano compartirá la lista con sus compañeros de Bayern Múnich, Harry Kane y Michael Olise, quienes también fueron reconocidos por France Football.

La nómina reúne a futbolistas de diferentes generaciones y convierte nuevamente al Balón de Oro en uno de los grandes focos del fútbol mundial.