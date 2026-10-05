¿Cuál es la situación de Jorman Campuzano en Nacional?

Nacional ha decidido manejar con cautela la recuperación de Jorman Campuzano. El volante continúa avanzando después de sufrir un golpe en el tobillo, pero todavía no está en condiciones físicas óptimas para regresar a la competencia. Aunque Campuzano ha mostrado una evolución positiva en los entrenamientos y las pruebas de dolor han entregado mejores sensaciones, todavía siente molestias. La decisión del cuerpo técnico, con el aval del departamento médico, ha sido no forzar su regreso para evitar que una lesión que hoy es controlable pueda convertirse en un problema mayor.
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