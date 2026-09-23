José Manuel Restrepo se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres; ¿de qué hablaron?

En su visita a Estados Unidos, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo en Nueva York un encuentro con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
La reunión se dio como parte de la agenda que Restrepo adelanta en representación del presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó al vicepresidente encabezar la presencia de Colombia en Nueva York durante esta Asamblea General.
Tras el encuentro, Restrepo aseguró que la conversación estuvo centrada en “Colombia, su futuro y su papel en el mundo”. Y, entre los temas abordados, estuvieron el crecimiento y desarrollo, la paz y la seguridad, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la generación de oportunidades para los colombianos.