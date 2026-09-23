¿Qué vivienda buscan hoy los paisas? Ya van 33.190 negocios en el Valle de Aburrá

Durante años, la pregunta de quien salía a buscar apartamento en el Valle de Aburrá era ¿cuánto cuesta? Hoy esa pregunta llega acompañada de otras como ¿cuánto me demoro al trabajo?, ¿hay colegio cerca?, ¿tiene zonas comunes? y ¿se va a valorizar?
El comprador de 2026 hace cuentas con más variables, y el mercado inmobiliaria, pese a un primer semestre con freno, se mueve. Por ejemplo, hasta julio, en el Valle de Aburrá se realizaron 33.190 negocios de propiedad raíz, según la Superintendencia de Notariado y Registro. A su vez, en ese mismo periodo, se vendieron 7.482 viviendas nuevas, de acuerdo con Galería Inmobiliaria.
Ese es el telón de fondo de la Feria de la Vivienda Medellín 2026, que abrirá sus puertas el 25, 26 y 27 de septiembre en Plaza Mayor.
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