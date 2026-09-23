“En Venezuela habrá elecciones”: Delcy Rodríguez promete comicios “en igualdad de condiciones para todos” ante la ONU

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, aseguró este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, que en el país habrá elecciones, aunque no estableció cuándo se realizarán.
El anuncio se produjo durante su intervención ante el pleno de la ONU, en medio del proceso de transición que encabeza tras la salida del poder de Nicolás Maduro.
“Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones”, afirmó Rodríguez durante su discurso, en el que sostuvo que asumió la responsabilidad de conducir al país hacia una nueva etapa política.