Juez ordenó al MinAgricultura, Indalecio Dangond, ofrecer disculpas a campesinos; ¿por qué?

Un juez de Bogotá ordenó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, ofrecer disculpas al campesinado colombiano y rectificar unas declaraciones en las que afirmó que la palabra “campesino” se podría reemplazar por “empresarios del campo”.
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La decisión se produjo tras una tutela presentada por el representante a la Cámara Miguel Ángel Grisales, quien alegó que esa expresión desconocía la protección constitucional de la identidad campesina.
El Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá determinó que “campesino”, “campesina” y “campesinado” son categorías constitucionales dignas y que no pueden ser sustituidas de manera general por la expresión “pequeños empresarios del campo”. Por eso, ordenó al ministro hacer la rectificación y ofrecer las disculpas dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.