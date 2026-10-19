Karol G cerró su Tropitour en Estados Unidos con más de un millón de fans

El recorrido comenzó el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y, apenas cinco días después, en el Rogers Stadium de Toronto, la artista sorprendió a sus fans con el anuncio de un disco nuevo. Se llama No me arrepiento de sentir tanto , salió el 7 de agosto y debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard.

El jueves 15 de octubre, Karol G cerró en el AT&T Stadium de Arlington, en el área de Dallas, la etapa norteamericana de Viajando por el mundo Tropitour, su gira de estadios. 24 shows en 17 ciudades de Estados Unidos y Canadá, con 1.063.512 personas en total.

Ese álbum marcó varios de los momentos más recordados de la gira. El 15 de agosto, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Bruno Mars subió a la tarima para cantar con ella por primera vez en vivo Still, la canción que grabaron juntos, y esa presentación terminó convertida en el video oficial del tema. El 17 de septiembre, en el MetLife Stadium de Nueva York, la acompañaron los españoles Judeline y Rusowsky y el productor puertorriqueño Tainy para interpretar BbY WOW. Diez días después, en Houston, el invitado sorpresa fue Drake, que recitó el cierre de Ahí, su colaboración con la colombiana, y cantó dos de sus éxitos.

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Las amigas de Karol G también estuvieron presentes. La venezolana Elena Rose abrió conciertos desde el primer show en Chicago y Becky G estuvo en diez fechas, donde además cantó con ella MAMIII. La colombiana Greeicy se unió en Los Ángeles y en Houston, donde interpretaron juntas por primera vez Amiga mía, la bachata que comparten en Tropicoqueta.

En su despedida, la cantante escribió: “Me voy con el corazón inflaito, agradecida con ustedes por regalarme estos momentos y agradecida con mi increíble equipo que me acompaña a cumplir sueños por todo el mundo”. Y dejó claro hacia dónde va: “Siguiente parada: Latinoamérica”.