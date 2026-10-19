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Karol G cerró su Tropitour en Estados Unidos con más de un millón de fans

La paisa ya tiene la mira puesta en México y, en diciembre, en Colombia.

  • La colombiana cerró el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington la etapa norteamericana de Viajando por el mundo Tropitour. FOTO: Instagram @Karolg
    La colombiana cerró el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington la etapa norteamericana de Viajando por el mundo Tropitour. FOTO: Instagram @Karolg
El Colombiano
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Publicado hace 10 minutos Actualizado hace 10 minutos
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El jueves 15 de octubre, Karol G cerró en el AT&T Stadium de Arlington, en el área de Dallas, la etapa norteamericana de Viajando por el mundo Tropitour, su gira de estadios. 24 shows en 17 ciudades de Estados Unidos y Canadá, con 1.063.512 personas en total.

El recorrido comenzó el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y, apenas cinco días después, en el Rogers Stadium de Toronto, la artista sorprendió a sus fans con el anuncio de un disco nuevo. Se llama No me arrepiento de sentir tanto, salió el 7 de agosto y debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard.

Una gira llena de sorpresas

Ese álbum marcó varios de los momentos más recordados de la gira. El 15 de agosto, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Bruno Mars subió a la tarima para cantar con ella por primera vez en vivo Still, la canción que grabaron juntos, y esa presentación terminó convertida en el video oficial del tema. El 17 de septiembre, en el MetLife Stadium de Nueva York, la acompañaron los españoles Judeline y Rusowsky y el productor puertorriqueño Tainy para interpretar BbY WOW. Diez días después, en Houston, el invitado sorpresa fue Drake, que recitó el cierre de Ahí, su colaboración con la colombiana, y cantó dos de sus éxitos.

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Las amigas de Karol G también estuvieron presentes. La venezolana Elena Rose abrió conciertos desde el primer show en Chicago y Becky G estuvo en diez fechas, donde además cantó con ella MAMIII. La colombiana Greeicy se unió en Los Ángeles y en Houston, donde interpretaron juntas por primera vez Amiga mía, la bachata que comparten en Tropicoqueta.

En su despedida, la cantante escribió: “Me voy con el corazón inflaito, agradecida con ustedes por regalarme estos momentos y agradecida con mi increíble equipo que me acompaña a cumplir sueños por todo el mundo”. Y dejó claro hacia dónde va: “Siguiente parada: Latinoamérica”.

La próxima parada

El Tropitour sigue en México, con seis conciertos. Los primeros serán el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y luego vendrán tres en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, del 13 al 15 de noviembre. Antes de llegar a Colombia pasará por Costa Rica. En Bogotá se presentará el 4, 5 y 6 de diciembre en El Campín, y después seguirá por Suramérica y Europa hasta cerrar la gira el 24 de julio de 2027 en Milán.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas fueron a la gira de Karol G en Estados Unidos?
Según la artista, 1.063.512 personas asistieron a sus 24 shows en 17 ciudades de Estados Unidos y Canadá.
¿Qué artistas invitó Karol G a su gira en Estados Unidos?
Entre los invitados estuvieron Bruno Mars, Drake, Becky G, Greeicy, Elena Rose, Judeline, Rusowsky y Tain
¿Cuándo son los conciertos de Karol G en Colombia?
El 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá.
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