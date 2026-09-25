La verdadera historia de Verónica Alcocer

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Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
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hace 44 minutos
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En esta edición de Mesa Central de EL COLOMBIANO analizamos los chats entre Eva Ferrer y Gustavo Petro, que confirman que el presidente conocía la corrupción en la Casa de Nariño. También repasamos la audiencia de seis horas contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde, acusado de saquear el Área Metropolitana de Medellín, con ecos en Afinia y el gasoducto, finalmente hablamos sobre el paro armado de la banda Los Pachenca en Santa Marta, que el nuevo gobierno enfrenta con una estrategia de mano dura y comunicación directa en redes sociales.

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