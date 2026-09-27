Así se prepara el Valle de Aburrá para El Niño

Antioquia se prepara para un evento de El Niño que podría estar entre los más intensos registrados desde 1950, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Ante este escenario, los incendios de cobertura vegetal, la reducción de la oferta hídrica, el estrés térmico y el deterioro de la calidad del aire son cuatro de las amenazas sobre las que el Siata ha reforzado la vigilancia. Un estudio contratado por el Dagran y elaborado por la Universidad de Medellín, entregado a finales de 2025, encontró que el 34 % del territorio antioqueño presenta una vulnerabilidad alta frente a incendios y el 1,2 % una muy alta. Entre las subregiones con mayor afectación histórica están el Oriente, el Urabá y el Valle de Aburrá. Sumado a esto, los incendios deterioran la calidad del aire, mientras la disminución de los caudales reduce la disponibilidad de agua y aumenta la presión sobre la generación de energía. ¿Qué tan preparado está el Valle de Aburrá para enfrentar las condiciones que causan El Niño? Estas son las medidas que están tomando algunas entidades.

La energía térmica como salvavidas

El sistema energético enfrenta doble presión: menos agua disponible para la generación hidroeléctrica y un aumento en la demanda. El embalse de El Peñol, uno de los principales del sistema de EPM, tiene capacidad para respaldar cerca de un año de generación, pero depende de las lluvias y los ríos, cuyo flujo está cerca de 30 % por debajo de lo normal. A esto se suma la situación de Hidroituango, abastecida por el río Cauca con un caudal que pasó de 400 - 600 m³ por segundo, a cerca de 250 m³, lo que limita la generación. Así, ahorrar energía también representa conservar agua. “El ahorro ahora significa garantizar la energía en los meses más duros de El Niño”, explica Jhon Maya, gerente general de EPM. La empresa también recurre a una combinación de generación hidráulica y térmica para reducir la presión. El objetivo es que las plantas térmicas, que funcionan con gas, carbón o combustibles líquidos asuman parte de la demanda y permitan reservar el agua disponible para los meses más calientes. “En este momento, dada la situación, hay que ponerlas a funcionar”, señala Maya. El llamado al ahorro ocurre mientras crece el consumo de energía en el país. Según el informe de septiembre de XM, solo en julio pasado la demanda aumentó 6,49 % en comparación con el mismo mes de 2025. Este incremento también está relacionado con un mayor uso de aires acondicionados y ventiladores en los periodos de altas temperaturas. “El llamado no es solamente a los hogares, sino a las empresas y todas las instituciones. El ahorro ahora significa garantizar la energía en los meses más duros de El Niño”. Jhon Maya, Gerente General de EPM.

En su último informe EPM advirtió que aún no se han alcanzado las metas propuestas. En caso de ser necesario, la entidad advirte que se pueden ampliar las medidas de racionamiento.

6,02 % aumentó la demanda nacional de energía en lo acumulado del año hasta el 31 de julio, frente al mismo periodo de 2025, según el más reciente informe de XM.

Foto: Colprensa.

Monitoreo en Incendios y calidad del aire

Durante El Niño aumenta el riesgo de incendios de cobertura vegetal. La mayoría, intencional o no, son causados por actividad humana. Paula Andrea Palacio, directora del Siata, señala entre las causas “colillas de cigarrillos encendidos, residuos como vidrios o empaques de aluminio, fogatas y quemas provocadas deliberadamente”. Entre el 17 de abril y el 8 de septiembre de 2026 se reportaron 209 incendios, de los cuales 135 ocurrieron en Medellín y 74 en los demás municipios del valle. Incendios afectan los ecosistemas y, con ellos, los servicios que prestan al territorio, por eso, el Siata mantiene el monitoreo de los 10 municipios del Valle de Aburrá mediante herramientas que permiten detectar columnas de humo y generar alertas tempranas. A esto se suma el impacto sobre la calidad del aire. Palacio explica que el humo de los incendios puede deteriorarla y en escenarios de contaminación persistente el monitoreo también sirve para que las administraciones adopten medidas de prevención o restricción de actividades que puedan aumentar las emisiones contaminantes. “Pedimos a los ciudadanos que en las zonas verdes no dejen materiales que expandan el fuego, como vidrios, colillas de cigarrillo o fogatas encendidas. Para la calidad de aire también invitamos a usar el transporte público o compartir vehículo”. Paula Andrea Palacio, Directora del Siata.

209 incendios se reportaron entre el 17 de abril y el 8 de septiembre de 2026 , de los cuales 135 ocurrieron en Medellín.

Foto: Julio César.

Ahorrar y conservar: toda acción cuenta

En el caso del Valle de Aburrá, EPM cuenta con tres fuentes principales de abastecimiento de agua: el embalse Río Grande, con capacidad de 137 millones de metros cúbicos; La Fe, con 10 millones, y Piedras Blancas, con 5 millones. Por su menor capacidad y características, Piedras Blancas aún no cuenta con las mismas adecuaciones que los otros y las fuentes que lo alimentan han disminuido considerablemente. De mantenerse en esta tendencia, explica Maya, el embalse podría no garantizar el suministro de agua a los hogares. Por eso, EPM ha implementado medidas de racionamiento temporales. La meta es reducir el consumo diario por hogar entre 70 y 92 litros, dependiendo de la zona, y para sectores de las comunas Nororiental y Centro Oriental se ha aplicado además una medida de suspensión del servicio entre las 8:00 p.m y las 4:00 a.m. A esto se suman medidas de restauración y conservación ecológica impulsadas por el Ministerio de Ambiente, que buscan proteger ecosistemas como bosques y humedales, fundamentales en la regulación del clima y provisión de servicios ecosistémicos, así también se apunta a conservar las fuentes que sostienen el abastecimiento en el territorio.

70 a 92 litros diarios por hogar es la meta de reducción que EPM implementó

como medida de racionamiento.