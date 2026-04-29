Leicy Santos nominada al premio Lauren Holiday Impact Award por su labor social en Lorica

La colombiana Leicy Santos fue nominada por su club Washington Spirit para el premio Lauren Holiday Impact Award por su labor social en Lorica, Córdoba, con su fundación. El club sorprendió a la colombiana antes del entrenamiento de este miércoles, cuando le entregaron unas flores y le confirmaron que su club la había nominado por su labor social al premio Lauren Holiday. En sus redes el club mencionó que, “este premio reconoce a las jugadoras de la National Women’s Soccer League (NWSL) por su excepcional servicio y carácter fuera de la cancha, destacando a aquellas que ejemplifican la dedicación y el compromiso con sus comunidades locales”. También le puede interesar: Colombia empató con Argentina y se mantiene en la parte alta, en junio se definirán los clasificados al Mundial de Brasil

“Es un honor representar al Spirit en un premio tan importante para nuestro deporte”, dijo Santos, quien además anexó, “utilizar nuestra influencia como atletas profesionales para apoyar a nuestras comunidades es un privilegio, y espero ampliar nuestro trabajo en la Fundación Leicy Santos este año, con el objetivo de llegar a más niños y niñas”. Este reconocimiento además se une a la designación que le hizo la National Women’s Soccer League como la Jugadora de la Semana por su aporte en la victoria como local 4-0 ante Corrientes con doblete de la colombiana a los 25 y 56 minutos. Según comunicó el club, “Santos se ha integrado plenamente a la diversa y vibrante comunidad hispana y latina de Washington D.C., desde su llegada a la NWSL hace dos años. Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana el otoño pasado, la destacada mediocampista colaboró ​​con adolescentes del Centro Juvenil Latinoamericano (LAYC) en la campaña “El Sonido de DC” del Spirit. Como parte de esta colaboración, el Spirit donó $5,000 al programa “Breakfast for Heroes” del LAYC, así como el diez por ciento de todas las ganancias de la mercancía de “El Sonido de DC” a la iniciativa “Bridge the Gap” de la organización, con el fin de garantizar el acceso continuo a servicios de gestión de casos, vivienda, terapia escolar, capacitación laboral y salud mental para jóvenes latinoamericanos en Washington D.C.”. La ganadora del Premio Lauren Holiday Impact 2026, presentado por Nationwide, se anunciará durante la entrega de los Premios NWSL 2026, presentados por AT&T, en la semana del campeonato en noviembre. Como reconocimiento, Nationwide donará 50.000 dólares a la organización benéfica de la ganadora para apoyar su causa. Leicy vive un gran momento en Estados Unidos y también con la Selección Colombia femenina, en la Liga de Naciones Femenina, en la que es la goleadora con cuatro tantos, este torneo entrega los dos cupos directos para el Mundial de Brasil 2027 y dos más por repechaje.

¿Qué es el premio Lauren Holiday Impact Award?

Es un premio creado en 2024 para honrar a la leyenda Lauren Holiday, dos veces campeona de la NWSL, medallista de oro olímpica, campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Nacional y ganadora del premio ESPY Muhammad Ali al mérito humanitario deportivo. El galardón reconoce y exalta la dedicación, el compromiso y el impacto de los jugadores al servicio de sus comunidades locales.

¿Quiénes son las nominadas junto a Leicy Santos?