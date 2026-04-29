Leicy Santos nominada al premio Lauren Holiday Impact Award por su labor social en Lorica

La colombiana Leicy Santos fue nominada por su club Washington Spirit para el premio Lauren Holiday Impact Award por su labor social en Lorica, Córdoba, con su fundación.
El club sorprendió a la colombiana antes del entrenamiento de este miércoles, cuando le entregaron unas flores y le confirmaron que su club la había nominado por su labor social al premio Lauren Holiday.
En sus redes el club mencionó que, “este premio reconoce a las jugadoras de la National Women’s Soccer League (NWSL) por su excepcional servicio y carácter fuera de la cancha, destacando a aquellas que ejemplifican la dedicación y el compromiso con sus comunidades locales”.
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