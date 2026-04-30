Van 40 desplazamientos masivos y más de 39.000 personas confinadas en lo que va del 2026, según la Defensoría

La Defensoría del Pueblo documentó que en lo corrido del año han ocurrido 40 eventos de desplazamiento forzado masivo en Colombia, que han impactado a 7.768 personas. También, 26 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad y el acceso a derechos básicos de 39.807 personas afectadas.

El departamento de Magdalena registra la mayor afectación por desplazamiento, con 1.960 víctimas. Frente al confinamiento, Cauca lidera las cifras, con 9.300 personas afectadas.

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Prácticamente todos los casos ocurrieron en pequeños municipios, según los detalles de ubicación proporcionados por la entidad.

En lo corrido de marzo la Defensoría documentó 13 eventos de desplazamiento forzado, que afectaron a 1.662 colombianos. Los principales casos se dieron en Nariño, con 724 personas desplazadas, seguidos de Norte de Santander (515), Caquetá (164) y Antioquia (115)

Para el mismo mes de marzo se presentaron 12 casos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.862 personas, con mayor afectación en Chocó y Nariño, ambas con casi 6.000 personas afectadas en cada departamento.

Sobre los casos de confinamiento, la Defensoría señaló en su reporte al Clan del Golfo, al ELN, las estructuras de las disidencias de las Farc y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) como los directos responsables de estos eventos.