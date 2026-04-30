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Van 40 desplazamientos masivos y más de 39.000 personas confinadas en lo que va del 2026, según la Defensoría

Los grupos armados ilegales estarían enfocándose en el confinamiento como una estrategia para

  • 40 eventos de desplazamiento y 26 de confinamiento han ocurrido en el primer trimestre de 2026. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    40 eventos de desplazamiento y 26 de confinamiento han ocurrido en el primer trimestre de 2026. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Defensoría del Pueblo documentó que en lo corrido del año han ocurrido 40 eventos de desplazamiento forzado masivo en Colombia, que han impactado a 7.768 personas. También, 26 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad y el acceso a derechos básicos de 39.807 personas afectadas.

El departamento de Magdalena registra la mayor afectación por desplazamiento, con 1.960 víctimas. Frente al confinamiento, Cauca lidera las cifras, con 9.300 personas afectadas.

Lea también: Las víctimas de confinamiento por culpa del conflicto armado aumentaron un 63% en Colombia

Prácticamente todos los casos ocurrieron en pequeños municipios, según los detalles de ubicación proporcionados por la entidad.

En lo corrido de marzo la Defensoría documentó 13 eventos de desplazamiento forzado, que afectaron a 1.662 colombianos. Los principales casos se dieron en Nariño, con 724 personas desplazadas, seguidos de Norte de Santander (515), Caquetá (164) y Antioquia (115)

Para el mismo mes de marzo se presentaron 12 casos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.862 personas, con mayor afectación en Chocó y Nariño, ambas con casi 6.000 personas afectadas en cada departamento.

Sobre los casos de confinamiento, la Defensoría señaló en su reporte al Clan del Golfo, al ELN, las estructuras de las disidencias de las Farc y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) como los directos responsables de estos eventos.

Como dato complementario, la entidad agregó que 25.585 extranjeros hicieron tránsito de manera irregular por el país, con una mayoría casi absoluta de ciudadanos venezolanos, con 25.356 casos.

La Defensoría en sus reportes han denunciado que estas cifras evidencian que los grupos armados ilegales están optando por obligar al encierro en sus viviendas a las comunidades, en lugar de desalojarlas, para mantener el control territorial y darle un impulso a sus economías ilegales.

Mediante amenazas, incursiones, homicidios y reclutamiento forzado de menores de edad los insurgentes están imponiendo restricciones a la movilidad y afectando servicios como la salud, educación y el acceso de alimentos.

Siga leyendo: Defensoría alerta por 129 casos de feminicidios y 4.957 de violencia intrafamiliar en primer trimestre de 2026

*Con información de Colprensa

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas están confinadas actualmente en Colombia?
Más de 39.000 personas han sido confinadas en 26 eventos registrados durante 2026, principalmente en zonas rurales con presencia de grupos armados.
¿Qué departamentos tienen más desplazamiento forzado en Colombia?
Magdalena lidera los casos de desplazamiento, mientras que Cauca concentra la mayor cantidad de personas confinadas en el país.
¿Qué grupos armados están causando el confinamiento en Colombia?
Según la Defensoría, el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las ACSN están vinculados a estos hechos.
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