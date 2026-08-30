Así fue el póker de Messi en el triunfo de Miami ante Montreal

Con un póker descomunal de Lionel Messi, Inter Miami puso fin este sábado a una racha de cinco partidos sin ganar y le dio una paliza de 7-1 al Montreal de Alexis Sánchez, en la vigesimotercera jornada de la MLS.

De la mano del astro argentino y de su compatriota Cristian “Kily” González, designado como entrenador a mitad de semana, Las Garzas rompieron con creces la sequía de victorias.

Messi, de 39 años y quien anotó por tercer partido consecutivo, abrió su cuenta al minuto 40 con un tiro libre desde el borde del área para el segundo gol de los locales.

A los 52’, el campeón del mundo en Catar 2022 marcó uno de los mejores goles de la temporada al sacarse la marca de tres defensores para definir con remate cruzado ante la salida del portero Thomas Gillier.

Lea: El regreso más difícil de Messi: volvió al fútbol tras despedir a su padre

Tres minutos después de una brillante asistencia a Luis Suárez al minuto 80, Messi marcó su tercer gol de la noche al 83’ en un mano a mano con el arquero.

El último tanto suyo fue tras un brillante tiro libre en la jugada final del partido, al 90+6’.

“El significado de esta victoria es muy importante para todos”, dijo el director técnico, Guillermo Hoyos.