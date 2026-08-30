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Así fue el póker de Messi en el triunfo de Miami ante Montreal

El argentino se convirtió en el primer jugador en la historia de Inter Miami en anotar cuatro goles en un partido de cualquier competición.

  • Lionel Messi, de 39 años de edad, sigue deleitando con su fútbol y goles. FOTO: @InterMiamiCF
    Lionel Messi, de 39 años de edad, sigue deleitando con su fútbol y goles. FOTO: @InterMiamiCF
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 32 minutos
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Con un póker descomunal de Lionel Messi, Inter Miami puso fin este sábado a una racha de cinco partidos sin ganar y le dio una paliza de 7-1 al Montreal de Alexis Sánchez, en la vigesimotercera jornada de la MLS.

De la mano del astro argentino y de su compatriota Cristian “Kily” González, designado como entrenador a mitad de semana, Las Garzas rompieron con creces la sequía de victorias.

Messi, de 39 años y quien anotó por tercer partido consecutivo, abrió su cuenta al minuto 40 con un tiro libre desde el borde del área para el segundo gol de los locales.

A los 52’, el campeón del mundo en Catar 2022 marcó uno de los mejores goles de la temporada al sacarse la marca de tres defensores para definir con remate cruzado ante la salida del portero Thomas Gillier.

Lea: El regreso más difícil de Messi: volvió al fútbol tras despedir a su padre

Tres minutos después de una brillante asistencia a Luis Suárez al minuto 80, Messi marcó su tercer gol de la noche al 83’ en un mano a mano con el arquero.

El último tanto suyo fue tras un brillante tiro libre en la jugada final del partido, al 90+6’.

“El significado de esta victoria es muy importante para todos”, dijo el director técnico, Guillermo Hoyos.

“El equipo realmente lo merecía y lo merece, el club también lo merece por el esfuerzo y todos los chicos que trabajamos juntos”.

Montreal sufría para tener la pelota y no encontraba vías de escape en la contra, uno de los grandes problemas de Miami en las últimas semanas.

El chileno Alexis Sánchez, quien sigue en un proceso de adaptación en su nuevo equipo, inició el partido desde el banquillo e ingresó al minuto 59.

Otro que festejó fue el brasileño Casemiro, que al inicio del partido marcó su primer gol de la temporada (20’) tras un centro del venezolano Telasco Segovia, mientras que el alemán Fabián Herbers igualó el tablero a los 37’, un empate que no hacía presagiar la paliza que les esperaba a los canadienses.

El joven de origen colombiano Alexander Shaw cerró la cuenta (89’) para el cuadro Rosanegro, y también anotó por primera vez en la liga norteamericana (MLS).

“Esto es lo que significa tener a Messi en tu equipo, está por encima de cualquier jugador”, comentó Casemiro a Apple TV.

Con la goleada, Inter Miami se sacude para iniciar la era del “Kily”, quien espera por su trámite de visado para incorporarse a los trabajos.

Miami se mantiene segundo del Este con 42 unidades, mientras que Montreal se aleja de los puestos de clasificación con 21 puntos en el penúltimo lugar.

Griezmann y Lewandowski anotaron

Orlando City dejó escapar una ventaja de dos goles para empatar 3-3 frente a Minnesota United.

El francés Antoine Griezmann anotó el 2-0 y su cuarto gol de la temporada al minuto 68.

La segunda parte tuvo una condición especial que vio a Minnesota anotar tres goles entre el minuto 71 y el 75, Marcus Caldeira, Anthony Markanich y Kelvin Yeboah le dieron vuelta al partido.

Siga leyendo: “Llegué aquí por Messi”: Casemiro fue presentado como refuerzo del Inter Miami para 2026

El veloz atacante, Tyrese Spicer, evitó el colapso absoluto y al minuto 93 decretó el 3-3 definitivo.

A primera hora, el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski rescató un punto en el empate 2-2 frente a Seattle Sounders.

El atacante de 38 años asistió el primer gol al minuto 38 y anotó con remate de cabeza el gol del empate a ocho minutos del final.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles marcó Lionel Messi contra Montreal en la MLS?
Lionel Messi marcó cuatro goles en la goleada 7-1 de Inter Miami sobre Montreal, incluidos dos tiros libres, y llegó a tres partidos consecutivos anotando.
¿Cuántos puntos tiene Inter Miami en la MLS y en qué posición está?
Inter Miami suma 42 puntos y ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este después de la goleada contra Montreal.
¿Qué otros jugadores marcaron en la goleada de Inter Miami contra Montreal?
Además de los cuatro goles de Messi, Inter Miami tuvo anotaciones de Casemiro al minuto 20 y del joven de origen colombiano Alexander Shaw al 89’. Montreal descontó por medio de Fabián Herbers al 37’.
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