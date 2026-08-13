El regreso más difícil de Messi: volvió al fútbol tras despedir a su padre

Tras atravesar días dolorosos por la muerte de su padre, Jorge Messi, Lionel Messi volvió a la actividad deportiva oficial con el Inter Miami. El capitán argentino fue convocado para el partido frente al León de México, por la Leagues Cup, y disputó la segunda etapa del encuentro.
La presencia del ‘10’ mantuvo expectantes a los aficionados que llegaron al Chase Stadium, en Fort Lauderdale. A su arribo a la concentración, Messi fue visto descendiendo del transporte oficial mate en mano, en una muestra de la tranquilidad con la que afrontó su regreso después de unos días marcados por el duelo familiar.