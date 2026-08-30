Temblor de 4,3 en Cauca tras aumento de sismos cerca del volcán Puracé: van más de 50 en un día

La actividad sísmica tuvo un comportamiento particular durante la tarde y la noche del sábado en el Cauca. En el área de influencia del volcán Puracé se registraron varios movimientos en pocas horas, entre ellos uno de magnitud 3,9 a las 4:21 p. m., otro de 4,1 a las 6:18 p. m. y, finalmente, uno de 4,3 a las 11:37 p. m.
Este último fue el de mayor magnitud de la secuencia reportada en Totoró. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó su epicentro a 14 kilómetros de ese municipio, con una profundidad de 12 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial.
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El movimiento ocurrió después de que el SGC ya había advertido sobre un incremento de la sismicidad en el sector. En un boletín extraordinario emitido a las 8:00 p. m., la entidad informó que desde las 4:20 p. m. había detectado un aumento de eventos asociados al fracturamiento de roca, conocidos como sismos volcano-tectónicos o VT.