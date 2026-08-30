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Temblor de 4,3 en Cauca tras aumento de sismos cerca del volcán Puracé: van más de 50 en un día

El sismo ocurrió a las 11:37 p. m. del sábado en Totoró. Horas antes, el SGC había reportado 58 eventos asociados al fracturamiento de roca cerca del volcán Puracé; hoy se han registrado cuatro sismos más.

  • El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente del volcán Puracé ante el aumento de la actividad sísmica. Foto: Servicio Geológico Colombiano
    El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente del volcán Puracé ante el aumento de la actividad sísmica. Foto: Servicio Geológico Colombiano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La actividad sísmica tuvo un comportamiento particular durante la tarde y la noche del sábado en el Cauca. En el área de influencia del volcán Puracé se registraron varios movimientos en pocas horas, entre ellos uno de magnitud 3,9 a las 4:21 p. m., otro de 4,1 a las 6:18 p. m. y, finalmente, uno de 4,3 a las 11:37 p. m.

Este último fue el de mayor magnitud de la secuencia reportada en Totoró. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó su epicentro a 14 kilómetros de ese municipio, con una profundidad de 12 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial.

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El movimiento ocurrió después de que el SGC ya había advertido sobre un incremento de la sismicidad en el sector. En un boletín extraordinario emitido a las 8:00 p. m., la entidad informó que desde las 4:20 p. m. había detectado un aumento de eventos asociados al fracturamiento de roca, conocidos como sismos volcano-tectónicos o VT.

Para ese momento, el registro alcanzaba 58 eventos, concentrados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán Puracé y a una profundidad aproximada de nueve kilómetros.

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Tembló varias veces en Totoró, Cauca, durante la tarde del sábado

A las 4:21 p. m., el SGC registró un sismo de magnitud 3,9 en el área de influencia del Puracé. Treinta y cinco minutos después, a las 4:56 p. m., ocurrió otro de magnitud 3,1.

A las 5:09 p. m. se reportó un movimiento de magnitud 2,8 y, poco después, a las 6:18 p. m., llegó el segundo sismo de mayor magnitud de la jornada en ese sector: 4,1, con una profundidad de 9,4 kilómetros. El epicentro de este último fue ubicado en el sector del valle de San Rafael, aproximadamente a 11,1 kilómetros al nororiente del Puracé.

La actividad continuó durante la noche. El SGC registró movimientos de magnitud 2,2 y 2,9 a las 9:10 y 9:11 p. m., respectivamente, ambos en Totoró y clasificados como superficiales. A las 10:41 p. m. hubo otro de magnitud 2,6.

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Una hora después, a las 11:37 p. m., se produjo el sismo de 4,3. Algunos de los movimientos registrados durante la tarde fueron reportados como sentidos en Puracé, Totoró y Popayán, de acuerdo con la información entregada por el SGC.

¿Qué relación tiene el sismo de 4,3 con el volcán Puracé?

La coincidencia entre el incremento de la sismicidad y la ubicación de los epicentros en el área de influencia del volcán hace que ambos fenómenos deban analizarse dentro del seguimiento que realiza el SGC. Sin embargo, con la información disponible no se puede afirmar que el sismo de 4,3 haya sido provocado directamente por una erupción o por un cambio en el comportamiento del volcán.

De hecho, en el boletín extraordinario, el SGC indicó que, pese al aumento de los eventos volcano-tectónicos, no había detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico.

La entidad explicó que este tipo de sismicidad está relacionado con procesos de fracturamiento de las rocas en el entorno del sistema volcánico. Por eso, el seguimiento contempla otros parámetros que permiten establecer si existen modificaciones relevantes en la actividad del volcán.

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El Puracé hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos y permanece bajo monitoreo permanente. Según el reporte entregado por el SGC, la entidad continuaría evaluando los registros y comunicaría cualquier cambio relevante.

Sismos cerca del volcán Puracé continuaron durante la madrugada de este domingo 30 de agosto

La secuencia no terminó con el sismo de 4,3. Durante la madrugada de este domingo 30 de agosto, el SGC registró a las 12:29 a. m. otro movimiento en Totoró, dentro del área de influencia del Puracé, esta vez de magnitud 2,0 y superficial.

Los registros de la madrugada también incluyeron un sismo de magnitud 2,7 en Sipí, Chocó, a las 3:00 a. m., y otro de magnitud 2,3 en Dibulla, La Guajira, a las 4:17 a. m.

El movimiento de mayor magnitud registrado hasta las primeras horas del domingo fue el de 3,4 en Istmina, Chocó, ocurrido a las 5:48 a. m., con una profundidad de 41 kilómetros.

Mientras tanto, El Puracé permanece en alerta naranja, lo que significa que existe una probabilidad de una erupción mayor en los próximos días o semanas.

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