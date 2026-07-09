¿Le marcan todo el día de números desconocidos? Llamadas spam alcanzaron cifra récord: así puede evitar estafas

Contestar una llamada de un número desconocido puede convertirse en el primer paso de una estafa. Así lo evidencia un reciente informe de la aplicación de identificación de llamadas Truecaller, según el cual en Colombia se detectaron 9.576.734.824 llamadas spam durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja el crecimiento de este tipo de fraude y el uso cada vez más frecuente del teléfono celular como herramienta para engañar a los usuarios.
Además del enorme volumen de llamadas no deseadas, el reporte identificó 2.651.972.964 intentos de estafas telefónicas en ese mismo periodo. Esto significa que millones de personas estuvieron expuestas a llamadas cuyo objetivo era obtener información sensible, como datos bancarios, códigos de verificación, contraseñas o información personal.
Las cifras también muestran un aumento considerable frente al año anterior. Mientras que en el primer semestre de 2025 se habían registrado 7.903 millones de llamadas spam, en 2026 el número creció 21,16%, lo que confirma que los ciberdelincuentes siguen perfeccionando sus estrategias y ampliando el alcance de sus campañas.