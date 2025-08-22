Así puede usar la ley para bloquear mensajes y llamadas spam en Colombia: abogado explica paso a paso

Los colombianos vivimos asediados por estafas e intentos de robo vía telefónica las 24 horas del día. Según cifras de la app TrueCaller, solo en 2024 se registraron más de 9.700 millones de llamadas spam a nivel nacional. Un verdadero martirio.
Lo bueno es que bloquear legalmente estas comunicaciones indeseadas ya no es una utopía gracias al Registro de Números Excluidos (RNE), una plataforma pública que permite frenar llamadas, correos, mensajes y notificaciones comerciales no autorizadas, tal como lo establece la Ley 2300 de 2023, conocida como la “Ley Dejen de Fregar”.