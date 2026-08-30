Goles y dobletes: los colombianos brillaron en el fútbol internacional este fin de semana

Los futbolistas colombianos volvieron a ser protagonistas en diferentes ligas del mundo durante el fin de semana. La jornada dejó goles, dobletes y el debut oficial de Jhon Lucumí con Juventus.

Kevin Viveros volvió a marcar en Brasil. El delantero convirtió de penalti para el empate 3-3 de Paranaense frente a Fluminense. En Argentina, Jaminton Campaz apareció en el tramo final del partido para marcar el 1-1 de Rosario Central ante Gimnasia.

La gran actuación de la jornada la protagonizó Yaser Asprilla. El mediocampista marcó un doblete en la goleada 5-2 del Girona sobre Las Palmas. El colombiano llegó a tres goles en apenas tres partidos disputados en la segunda división española. También hubo gol colombiano en Turquía. Dávinson Sánchez marcó en la victoria 3-1 del Galatasaray sobre Göztepe. Mientras tanto, Jhon Lucumí debutó oficialmente con Juventus en la victoria 2-0 sobre Parma.

En Escocia, Camilo Durán marcó un doblete para darle al Celtic la victoria 2-1 sobre Falkirk. Sus dos goles fueron determinantes para que el conjunto escocés sumara un nuevo triunfo.

Finalmente, Willer Ditta también se reportó en el marcador en México. El defensor colombiano convirtió el 3-0 de Cruz Azul en su visita a Necaxa, al minuto 53, en una jornada en la que los jugadores nacionales volvieron a dejar su huella en distintas partes del mundo.

Entre goles decisivos, dobletes y un debut esperado, los colombianos fueron protagonistas de una jornada internacional que dejó varias noticias positivas y confirmó la presencia de los futbolistas nacionales en diferentes escenarios del fútbol mundial.