Colombia Mayor tendrá nuevo pago en septiembre: beneficiará a 3 millones de personas

El Gobierno nacional confirmó los recursos para garantizar el séptimo ciclo de pagos de Colombia Mayor, con una inversión de $639.643 millones que permitirá que cerca de 3 millones de personas mayores reciban la transferencia monetaria entre el 3 y el 13 de septiembre.
La operación de los pagos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, entidades encargadas de facilitar la entrega de los recursos a los beneficiarios en todo el territorio nacional.
Según Prosperidad Social, los recursos fueron gestionados para asegurar la continuidad del programa, luego de que el actual Gobierno recibiera, de acuerdo con su reporte, Colombia Mayor con un déficit de financiación de $3,5 billones.