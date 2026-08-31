Colombia Mayor tendrá nuevo pago en septiembre: beneficiará a 3 millones de personas

El Gobierno nacional confirmó los recursos para garantizar el séptimo ciclo de pagos de Colombia Mayor, con una inversión de $639.643 millones que permitirá que cerca de 3 millones de personas mayores reciban la transferencia monetaria entre el 3 y el 13 de septiembre. La operación de los pagos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, entidades encargadas de facilitar la entrega de los recursos a los beneficiarios en todo el territorio nacional. Según Prosperidad Social, los recursos fueron gestionados para asegurar la continuidad del programa, luego de que el actual Gobierno recibiera, de acuerdo con su reporte, Colombia Mayor con un déficit de financiación de $3,5 billones.

La administración de Abelardo De La Espriella señaló que, pese a esta situación, realizó ajustes y optimizó recursos del Presupuesto General de la Nación para garantizar el séptimo ciclo y mantener las transferencias dirigidas a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Sandra Suárez Pérez, directora de Prosperidad Social, destacó que la prioridad es mantener la continuidad del apoyo económico. “Recibimos un programa desfinanciado, buscamos y optimizamos el gasto, y garantizamos así los recursos para darle continuidad al programa”, afirmó la funcionaria. Le puede interesar: De la Espriella promete subir Colombia Mayor a $400.000, pero primero deberá cubrir un faltante de $3,2 billones

¿Cuándo se pagará Colombia Mayor?

El séptimo ciclo de Colombia Mayor comenzará el 3 de septiembre y se extenderá hasta el 13 del mismo mes, con una bolsa de $639.643 millones para apoyar a cerca de 3 millones de adultos mayores. FOTO CORTESÍA

La entrega del séptimo ciclo de Colombia Mayor se realizará del 3 al 13 de septiembre. Los beneficiarios podrán reclamar el incentivo mediante los canales habilitados por SuperGiros y SuRed, de acuerdo con la modalidad y el cronograma correspondiente. Prosperidad Social recordó que los participantes deben estar atentos a los canales oficiales de la entidad para conocer información relacionada con la entrega de los recursos.

Más de 24.000 beneficiarios recibirán el dinero directamente en su cuenta

Una de las novedades de este ciclo es que 24.598 participantes que registraron exitosamente una cuenta bancaria o depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el incentivo directamente en el producto financiero registrado. Esta modalidad busca reducir los desplazamientos hacia los puntos de pago y facilitar el acceso a los recursos de una manera más directa y segura. Además, quienes tienen registrada una cuenta o depósito electrónico pueden recibir el incentivo de acuerdo con el cronograma establecido para esta modalidad, sin necesidad de acudir físicamente a un punto de pago. Lea más: Colombia Mayor alista pago de los ciclos 6 y 7 de julio: esto se sabe sobre las fechas, montos y beneficiarios

¿Cómo registrar una cuenta para recibir Colombia Mayor?

Las personas que todavía no han registrado una cuenta bancaria o depósito electrónico pueden hacerlo mediante el Gestor de Información Financiera (GIF) de Prosperidad Social. El proceso permite registrar, consultar o actualizar el producto financiero en el que se desea recibir la transferencia. Para realizarlo, se debe ingresar a la página oficial de Prosperidad Social y acceder al apartado “Programas”, donde está disponible el enlace al Gestor de Información Financiera. También se puede ingresar mediante el botón flotante dispuesto en la página web de la entidad. Conozca también: Subsidio a los viejos se disparó 71% en pleno año electoral No obstante, la entidad recordó que todos los trámites relacionados con Prosperidad Social son gratuitos y no requieren intermediarios. Por ello, recomendó a los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales y evitar entregar información personal o financiera a terceros que ofrezcan gestionar los pagos a cambio de dinero. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: