Lucas Francesco, el niño que pidió un trasplante de corazón al presidente: “si no me lo hacen, pronto me puedo morir”

“Soy muy inteligente en el colegio. Me va bien en el colegio. Quiero seguir aprendiendo. Pero si no me hacen ese trasplante pronto, me puedo morir”. Con esas palabras, Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años de Cúcuta, hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella a través de un video que comenzó a circular en redes sociales. Lucas nació con una cardiopatía y, según cuenta en el video, tiene solamente medio corazón. Ha pasado por tres cirugías de corazón abierto y utiliza oxígeno de manera permanente. Ahora necesita exámenes y un cateterismo en una institución de cuarto nivel que permitan avanzar en su proceso médico y determinar su ingreso a una lista para un trasplante de corazón. Entérese: 230 centros médicos afectados y más de $100.000 millones para reconstruir la infraestructura de salud tras el terremoto en Cali Andrea García, su madre, lleva más de un año intentando conseguir una respuesta de la Nueva EPS para que le autoricen los procedimientos que necesita: “Pedirte un favor, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS (...) para que me ingrese a una lista de trasplante de corazón”, explica Lucas. “Dios siempre me ha ayudado y ahora quiero que ustedes me ayuden. Yo no quiero morir”, dice el niño.

La petición de Lucas llegó directamente al presidente

El video llegó al presidente de Abelardo de la Espriella, quien respondió públicamente en su cuenta de X y aseguró que dio una instrucción a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que asumiera el caso: “He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García (...) no podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, afirmó el presidente.

De la Espriella pidió a la ministra ubicar a la familia, revisar la situación de Lucas con la Nueva EPS y garantizar los exámenes, tratamientos y la atención especializada que requiera. La respuesta permitió que en menos de tres horas el caso avanzara hacia una institución especializada en Bucaramanga. Le puede interesar: Investigan la extraña muerte del abogado Camilo Isaza Herrera en el CEFE Chapinero en Bogotá: trayectoria e hipótesis del caso

Lucas será trasladado a Bucaramanga

Nueva EPS confirmó que Lucas será trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga, con autorización de su familia, para recibir atención en la Fundación Cardiovascular de Colombia. “Desde NUEVA EPS hemos realizado la gestión necesaria para garantizar la atención integral del menor Lucas Francesco Murillo. Con la aceptación de su familia, será trasladado a Bucaramanga para recibir tratamiento en la Fundación Cardiovascular, donde contará con los procedimientos y la atención especializada que requiere para su recuperación”, informó la entidad a través de X.

La llegada a Bucaramanga permitirá que Lucas continúe su proceso médico en una institución especializada y acceda a los procedimientos que requiere. El traslado, sin embargo, es apenas un paso dentro del proceso. Raquel García, tía de Lucas, contó en entrevista para EL COLOMBIANO que desde la gestación los médicos veían pocas posibilidades para el niño, debido a la cardiopatía con la que nació y a que tenía solamente medio corazón: “Lucas, desde su gestación, ha sido candidato para el aborto, porque no daban muchas esperanzas. (...) No le daban muchas horas de vida después de nacer”, dijo. Pero Lucas nació y desde entonces ha ido desafiando cada pronóstico: “Le dijeron que no podía nacer, nació; le dijeron que no llevaba meses de vida, lo logró; le dijeron que no podía hablar; le dijeron que no iba a lograr ir a la escuela y él va a la escuela (...) Lucas tiene siempre una alegría impresionante. Él es un niño al que se le nota como el hambre de vivir”.

Lucas Francesco, el niño que pidió un trasplante de corazón al presidente, será trasladado a Bucaramanga. Foto: Cortesía Familia de Lucas Francesco

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ahora Lucas tiene una respuesta y un camino que empieza a abrirse con su traslado a Bucaramanga. Pero para Raquel, la historia no termina ahí. Mientras su sobrino espera la oportunidad de seguir viviendo y aprendiendo, piensa en los otros niños que todavía esperan: “A pesar de que ya hay una respuesta y una gestión, hay muchos “Lucas” por ahí esperando ser atendidos y ayudados”. Por eso, la familia agradeció la difusión del caso y ahora espera con ilusión el traslado de Lucas a Bucaramanga. Siga leyendo: De la Espriella cierra tres mesas de diálogo de la “Paz Total” con ‘Calarcá’ y otros dos grupos armados Bloque de preguntas y respuestas: