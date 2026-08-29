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De la Espriella cierra tres mesas de diálogo de la “Paz Total” con ‘Calarcá’ y otros dos grupos armados

La Resolución 343 de 2026 puso fin a la mesa con las disidencias de ‘Calarcá’ por “ausencia de voluntad de paz”. También fueron cerrados los procesos con la CNEB y las ACSN.

  • El Gobierno de Abelardo De la Espriella puso fin a las mesas de diálogo de la “Paz Total” que permanecían abiertas desde la administración de Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    El Gobierno de Abelardo De la Espriella puso fin a las mesas de diálogo de la “Paz Total” que permanecían abiertas desde la administración de Gustavo Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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Las tres mesas de negociación que permanecían abiertas desde el Gobierno de Gustavo Petro quedaron oficialmente desmanteladas. El presidente Abelardo De la Espriella firmó el 28 de agosto nueve resoluciones con las que puso fin a los procesos de diálogo con las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Las decisiones cierran los procesos de negociación que la administración Petro abrió como parte de la política de “Paz Total”, donde los grupos armados aumentaron su presencia durante ese periodo. Según un informe de la FIP citado por EL COLOMBIANO, estas estructuras pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un crecimiento cercano al 90 %.

Entérese: Así ‘Calarcá’ se fortalece en plena negociación: crece 111% y ya tiene casi 3.000 combatientes

Las resoluciones establecen el fin de las mesas, revocan el reconocimiento de integrantes de los grupos armados como representantes y retiran las designaciones de los delegados del Gobierno. En el caso de las ACSN, además, las medidas incluyen la solicitud de reactivación de órdenes de captura contra integrantes de esa organización.

Uno de los procesos que termina es el que se adelantaba con las estructuras que quedaron bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. La Resolución 343 de 2026 ordenó terminar la mesa de diálogos por “ausencia de voluntad de paz”.

La estructura de ‘Calarcá’ también quedó vinculada a la investigación por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. EL COLOMBIANO reportó que ‘Víctor Chalá’, señalado por las autoridades de participar en el crimen, habría llegado a Briceño por orden de ‘Calarcá’ para fortalecer el frente 36 de las disidencias.

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La mesa que ahora termina había comenzado en 2023, cuando el Gobierno de Gustavo Petro autorizó las conversaciones con el entonces Estado Mayor Central de las Farc. Las divisiones dentro de esa organización modificaron el proceso y llevaron a que la negociación continuara con los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, bajo el mando de ‘Calarcá’.

Según la resolución, los incumplimientos de los acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo y los hechos posteriores llevaron al Gobierno a considerar que no existían elementos para continuar acreditando una voluntad de paz y una intención de reincorporación a la vida civil.

Ya que durante el periodo de la negociación, las estructuras armadas mantuvieron su actividad y capacidad territorial. El proceso con ‘Calarcá’ también estuvo atravesado por la ruptura del antiguo Estado Mayor Central y por los enfrentamientos entre las distintas facciones de las disidencias.

Revocan reconocimiento a representantes de ‘Calarcá’

La Resolución 342 revoca la designación de los integrantes de la estructura de ‘Calarcá’ que habían sido reconocidos como representantes en las conversaciones.

Entre ellos aparecen Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús González, Alexander Díaz Mendoza, Diana Carolina Rey Rodríguez, Farby Edison Parra Parra, Javier Alfonso Veloza García, Carlos Eduardo García Téllez y Willinton Henao Gutiérrez.

La Resolución 344 revoca las designaciones de los representantes del Gobierno que participaban en el proceso. Entre ellos está Gloria Quiceno Acevedo, quien ejercía como jefa negociadora. Con estas decisiones, los integrantes de la estructura armada dejan de tener el reconocimiento administrativo que les permitía participar en la mesa.

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También termina la mesa con la CNEB

El segundo proceso que queda formalmente cerrado es el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. Mediante la Resolución 346 de 2026.

Entre los representantes relacionados en la resolución están José Vicente Lesmes, Geovanny Andrés Rojas, Luis Andrés Figueroa Marín, Allende Perilla Sandoval, José Darley Malagón Jiménez, Henry Quiñones Angulo, Diego Fernando Guerrero Segura, María Lizeth Moreno Cantillo, Edilson Barreto Romero, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés y Raúl Eduardo Rodríguez Arévalo. En el listado aparece Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.

Las ACSN completan el cierre de las mesas

El tercer proceso corresponde a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, conocidas como Los Pachenca. A diferencia de los procesos con ‘Calarcá’ y la CNEB, el Gobierno Petro no tenía con las ACSN una mesa de diálogos de paz, sino un espacio de conversación sociojurídica.

Bajo la nueva resolución, el Gobierno contempla solicitar la reactivación de órdenes de captura contra integrantes de esa organización. Con el cierre de este proceso, Abelardo De la Espriella deja sin continuidad los tres procesos de negociación de la “Paz Total” que permanecían abiertos.

Siga leyendo: Cepeda está ‘en la mala’: así pierde poder en crisis del Pacto Histórico

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué mesas de diálogo de la Paz Total cerró Abelardo De la Espriella?
El Gobierno cerró las mesas con las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
¿Por qué el Gobierno de De la Espriella cerró la mesa de diálogo con ‘Calarcá’?
La mesa fue terminada por “ausencia de voluntad de paz”, según la Resolución 343 de 2026. El Gobierno también señaló incumplimientos de acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo y falta de elementos para acreditar una intención de reincorporación a la vida civil.
¿Qué resoluciones acabaron con las negociaciones de la Paz Total?
El Gobierno expidió nueve resoluciones el 28 de agosto de 2026. Entre las mencionadas en el proceso están la 342, que revoca designaciones de representantes de ‘Calarcá’; la 343, que termina esa mesa; la 344, que retira a representantes del Gobierno; y la 346, que cierra el proceso con la CNEB.
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