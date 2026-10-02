¿Perderá títulos? Caso del City tiene “consecuencias para la integridad del fútbol inglés”

La federación inglesa (FA) teme “graves consecuencias para la integridad del fútbol” por el caso del Manchester City, que este viernes anunció que ha recurrido el veredicto de culpabilidad de numerosas infracciones financieras por el que aún se desconocen las posibles sanciones, pero que ha provocado un seísmo en la Premier League.
El campeonato de fútbol más prestigioso del mundo, a través de una comisión independiente encargada de analizar el caso, declaró el pasado martes al Manchester City culpable de “graves” infracciones financieras entre 2009 y 2018, en particular por haber inflado artificialmente sus ingresos y reducido sus costes en más de 900 millones de libras (unos 1.200 millones de dólares).
La comisión determinó que el club había ocultado la verdadera situación de sus finanzas, afirmando que el City estaba “claramente en incumplimiento de los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA”.
La entidad del noroeste de Inglaterra, que tenía de plazo hasta este viernes para presentar recurso, anunció haber dado ya este paso.