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Manchester City: ocho años entre investigaciones y éxitos deportivos; la cronología de su controvertida historia

Considerado “culpable” de “graves” infracciones por una comisión independiente, el club se expone a una severa sanción que amenaza incluso su futuro.

  • Manchester City en es este momento líder de la Premier League con 15 puntos. FOTO: X-MANCHESTER
    Manchester City en es este momento líder de la Premier League con 15 puntos. FOTO: X-MANCHESTER
Agencia AFP
hace 7 horas
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El Manchester City ha estado navegando entre sus grandes éxitos deportivos y las investigaciones por irregularidades financieras desde que hace casi ocho años se conocieron las revelaciones de los “Football Leaks”, en noviembre de 2018.

Noviembre 2018: los “Football Leaks”

Una investigación de un consorcio de diarios europeos revela que el Manchester City recurrió a contratos de patrocinio sobreevaluados y a otros irregulares para aligerar su masa salarial.

El propietario del club, Cheikh Mansour, habría destinado unos 127,5 millones de euros a patrocinadores de los Citizens para que los destinaran después a su equipo.

La prensa se apoyó para esas afirmaciones en documentos suministrados por la plataforma “Football Leaks”, del hacker portugués Rui Pinto.

El Manchester City respondió aludiendo a correos internos “pirateados o robados” y que habían sido “sacados de contexto”, en lo que consideró “un intento organizado y evidente” de dañar su reputación.

Lea: La Premier League declaró culpable al Manchester City por infracciones financieras, ¿descenderá?

Marzo 2019: el inicio de las investigaciones

Con base en esas revelaciones, la UEFA anuncia el 7 de marzo de 2019 la apertura de una investigación por “potenciales violaciones de las reglas del fair-play financiero”.

Ese principio instaurado por la confederación europea de fútbol impide a un club gastar más de lo que gana, y regula estrictamente las inyecciones de capitales por parte de los propietarios.

La Premier League, organizadora del campeonato inglés de fútbol, inicia además una investigación propia.

Mayo 2019: triplete nacional

El Manchester City se convierte en el primer equipo en ganar los tres grandes trofeos nacionales de su país (Premier League, Copa de Inglaterra y Copa de la Liga inglesa) en una misma temporada.

Febrero 2020: la exclusión europea

La UEFA anuncia el 14 de febrero de 2020 que el Manchester City queda “excluido de las competiciones europeas para las temporadas 2020-2021 y 2021-2022”.

La cámara de enjuiciamiento de la Comisión de Control Financiero de los Clubes (ICFC) considera que el club inglés es culpable de “graves violaciones” de las reglas del fair-play financiero por haber “sobreevaluado los ingresos procedentes de los contratos de patrocinio” en sus cuentas del periodo 2012-2016.

Julio 2020: éxito del recurso

El City presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que anuló la sanción deportiva y redujo la multa a 10 millones de euros, tres veces menos que la suma inicialmente reclamada.

“El Manchester City no ha camuflado sus contratos de patrocinio, pero ha fallado en la cooperación con la UEFA”, consideró la jurisdicción suprema del mundo deportivo, que tiene su sede en Lausana (Suiza).

Lea también: Escándalo en la Premier: Manchester City fue declarado culpable de 114 cargos relacionados con infringir normas financieras

Febrero 2023: los 115 cargos

Después de cuatro años de investigaciones, la Premier League imputa al Manchester City 115 cargos: 80 infracciones financieras en el periodo 2009-2018 y 35 suplementarios por falta de cooperación durante la fase de investigación.

El club desmiente todo acto reprochable y afirma disponer de “un conjunto completo de pruebas irrefutables” para defenderse ante la comisión independiente que debe encargarse del caso.

Junio 2023: la Champions, por fin

El Manchester City conquista por primera vez en su historia la Liga de Campeones europea al derrotar en la final de Estambul de 2023 al Inter de Milán (1-0).

Los Sky Blues, que acababan de ganar la Premier League y la FA Cup, logran ese ansiado “Treble” (triplete, en inglés), 24 años después del Manchester United de Alex Ferguson.

Mayo 2024: póker en la Premier League

Por cuarto año consecutivo, el City de Pep Guardiola gana la Premier League, una racha inédita en Inglaterra.

Septiembre a diciembre de 2024: el “juicio deportivo del siglo”

Los abogados de la Premier League y del Manchester City declaran en favor de sus representados ante una comisión independiente entre septiembre y diciembre de 2024.

Esa comisión está compuesta por tres miembros y se organiza en un lugar mantenido en secreto y durante varias semanas.

La prensa británica bautiza a esa larga audiencia como “el juicio deportivo del siglo”.

Septiembre 2026: culpable de “graves” infracciones

La Premier League anuncia el 29 de septiembre de 2026 que el Manchester City ha sido considerado “culpable” de “graves” infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018.

Es la conclusión de una comisión independiente, que consideró al club culpable de “todos los cargos vinculados a violaciones graves de las reglas financieras de la Premier League (...) y de la mayoría de cargos ligados a su falta de colaboración con la investigación llevaba a cabo”.

El City anunció inmediatamente que iba a recurrir y que se sigue declarando “inocente”.

La sanción concreta no fue anunciada y tampoco se facilitó un calendario estimado para conocer el castigo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué irregularidades específicas se acusó al Manchester City en el caso de las infracciones financieras?
El Manchester City fue investigado y hallado culpable de inflar el valor de sus contratos de patrocinio e inyectar dinero del propietario a través de patrocinadores externos para reducir artificialmente su masa salarial entre 2009 y 2018. Adicionalmente, se le sancionó por negarse a cooperar activamente en la investigación llevada a cabo por las autoridades deportivas.
¿Qué sanción o castigo recibió el Manchester City tras el fallo de la Premier League en septiembre de 2026?
La sanción definitiva y el castigo específico contra el Manchester City aún no han sido anunciados por la Premier League. El comunicado emitido el 29 de septiembre de 2026 confirmó que el club fue hallado culpable de las infracciones graves, pero no estableció una penalización concreta ni ofreció un calendario para su aplicación.
¿Puede el Manchester City apelar la resolución de la Premier League de septiembre de 2026?
Sí, el Manchester City anunció inmediatamente que presentará un recurso de apelación contra el dictamen de la comisión independiente. El club insiste en mantener su postura de inocencia frente a las acusaciones de violaciones financieras y falta de cooperación.
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