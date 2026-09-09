“Hemos visto más resultados en el último mes”: así ve EE. UU. a Colombia y lo que viene para el país tras la visita de Marco Rubio

En el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la capital del Atlántico, el funcionario se refirió a distintos temas de interés para ambas naciones y aseguró que, con el nuevo Gobierno, “hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que vimos posiblemente en cuatro años”. En particular, habló sobre la posibilidad de que Colombia recupere la certificación de Estados Unidos en materia antidrogas. Cabe recordar que el país fue descertificado en septiembre del año pasado, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro. En entrevista con RCN, el secretario aseguró que está dispuesto a fortalecer la cooperación con Colombia en materia de seguridad, lucha contra el crimen transnacional y desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar amenazas como los ataques con drones. Sobre el tema de lucha antidrogas, Rubio dijo que el nuevo Gobierno colombiano ha mostrado una actitud distinta frente al combate contra las organizaciones criminales. “Tenemos un pensamiento completamente distinto en términos del nuevo presidente y la nueva administración, este equipo de trabajo. Así que yo espero que, si siguen cumpliendo y siguen haciendo lo que están diciendo y van a hacer y ya han hecho (...) no hay duda de que esa certificación va a cambiar”, confirmó el funcionario estadounidense. También se refirió a la relación entre ambas naciones. Y es que para Rubio, Colombia fue durante más de dos décadas el principal socio de Estados Unidos en Suramérica en temas económicos y de seguridad, una relación que, en su concepto, se deterioró durante los últimos años (el Gobierno Petro), pero que ahora busca ser fortalecida nuevamente. “El socio más importante que tenía Estados Unidos era Colombia. Eso se interrumpió en los últimos cuatro años, pero ahora estamos entrando en una etapa nueva”, señaló el funcionario, quien celebró la disposición del mandatario colombiano para estrechar los lazos entre ambos países.

Uno de los principales temas abordados fue la seguridad. Rubio dijo que la prioridad de cualquier gobierno debe ser garantizar la protección de sus ciudadanos y sostuvo que Washington respaldará los esfuerzos de Colombia para recuperar la estabilidad en las regiones afectadas por grupos armados y organizaciones criminales. En particular, se refirió a la presencia de integrantes del ELN y de disidencias de las Farc en territorio venezolano. Aseguró que estas estructuras han operado durante años con impunidad al otro lado de la frontera y que él personalmente le ha dicho al Gobierno en Venezuela que eso no puede continuar. Más ahora que Estados Unidos tiene una estrecha relación de diálogo con la presidenta encargada en el país vecino, Delcy Rodríguez. “Tenemos al ELN y disidentes de las FARC operando con impunidad abiertamente desde territorio venezolano. Eso viene ocurriendo desde hace más de diez, quince años. Eso hay que solucionarlo. Se lo he hecho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que eso va a ser clave en el mejoramiento de la relación entre los dos países. Es imposible que realmente se mejoren las relaciones mientras que ese tema siga como está”, confirmó Rubio.

Drones, lista Ofac y demás declaraciones

El secretario de Estado también manifestó la disposición de Estados Unidos para cooperar en el desarrollo de capacidades tecnológicas contra los ataques con drones, una amenaza que calificó como global. Explicó que estos sistemas ya no son de uso exclusivo de los Estados y pueden ser empleados por organizaciones criminales para atacar objetivos estratégicos. Sobre los aranceles que afectan algunos productos colombianos, explicó que las medidas hacen parte de una política de alcance mundial y no exclusiva contra Colombia. Sin embargo, reveló que ambos gobiernos avanzan en negociaciones para alcanzar un acuerdo bilateral que permita resolver las diferencias comerciales. Un tema importante, que afecta al expresidente Petro, sobre el que también habló el funcionario estadounidense, fue sobre las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aunque el secretario evitó pronunciarse sobre investigaciones específicas, sostuvo que ninguna persona es incluida en esas listas sin la existencia de pruebas y evidencias que respalden la decisión. “Si existe evidencia de que alguien ha cometido delito, está cometiendo delito, ha hecho daño, eso se va a seguir. Eso no me corresponde a mí. Y hay investigaciones activas, efectivamente. Las investigaciones no me corresponden a mí, le corresponden al Departamento de Justicia (...) Nadie termina en la lista de OFAC porque se ha inventado algo. Para estar en la lista de OFAC hay que ver pruebas, hay que haber evidencia, hay que haber cosas concretas que justifiquen esa decisión”, confirmó Rubio en entrevista con el medio citado.

Finalmente, al ser interrogado sobre una eventual presencia de bases militares estadounidenses en Colombia, respondió que “todo es posible”, aunque aclaró que cualquier decisión de ese tipo dependería de una invitación formal del Estado colombiano y de los procedimientos establecidos por ambos gobiernos. Rubio concluyó asegurando que la cooperación entre Washington y Bogotá continuará fortaleciéndose y que la relación en materia de seguridad “no va a ser igual que antes, va a ser mejor”. Lea también: Así se pactaron los “acuerdos de Barranquilla”, la hoja de ruta de Abelardo y Rubio para Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: