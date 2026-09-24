De madre a hija: 32 años después, Martina Weil batió el récord de Ximena Restrepo en los 400 metros de los Suramericanos

El nuevo récord de los 400 metros planos femeninos de los Juegos Suramericanos seguirá en casa, pero ahora está en manos diferentes. Martina Weil Restrepo, hija de la excorredora colombiana Ximena Restrepo, también da zancadas que hacen historia.
La velocista, nacida en Chile, de donde es su padre, Gert Weil, exatleta de lanzamiento de bala, pulverizó el pasado miércoles en la noche, en la edición 13 de los Odesur que se celebran en Santa Fe, Argentina, la marca que su madre había impuesto hace 32 años en Valencia, Venezuela.
Ximena estableció aquel registro el 23 de noviembre de 1994, cuando detuvo el cronómetro en 51,31 segundos. Más de tres décadas después, su hija se encargó de escribir una nueva página en la historia de la prueba.
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La antioqueña ya avizoraba que su récord estaba cerca de caer. Martina había quedado a solo ocho centésimas de batirlo en las semifinales, por lo que la expectativa creció de cara a la definición.
Y en la final no falló. La espigada atleta, de 1,85 metros de estatura y 27 años, cruzó la meta en un impresionante tiempo de 50,45 segundos, para mejorar en 86 centésimas la marca que durante 32 años había pertenecido a su madre.