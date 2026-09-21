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Mariana Pajón, oro en los Juegos Suramericanos de Argentina: “Esto fue como reinventarme”

La antioqueña volvió a subir a lo más alto de un podio internacional, esta vez en el ciclismo de pista, tras liderar la clasificación del oro colombiano en velocidad equipos.

  • Mariana Pajón (izquierda) sumó oro en pista y mantiene vivo el reto de Los Ángeles 2028 junto a Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Stefany Cuadrado. FOTO COC
    Mariana Pajón (izquierda) sumó oro en pista y mantiene vivo el reto de Los Ángeles 2028 junto a Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Stefany Cuadrado. FOTO COC
  • Mariana Pajón volvió al oro internacional después de ser mamá. FOTO: COC
    Mariana Pajón volvió al oro internacional después de ser mamá. FOTO: COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Mariana Pajón volvió a reinar, pero esta vez lejos de las rampas del BMX. La antioqueña hizo parte del equipo colombiano que conquistó el oro en la velocidad por equipos femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el velódromo Invencible de Rafaela, Argentina.

La campeona olímpica, leyenda mundial del bicicrós con 18 títulos mundiales y tres medallas olímpicas, regresó a una competencia internacional después de convertirse en madre de Théo Pelluard, quien nació el 28 de noviembre de 2025. Su retorno se había producido en julio, durante el Campeonato Nacional de pista en Cali, donde también alcanzó el oro en la velocidad por equipos.

Ahora, en territorio argentino, afrontó un nuevo desafío dentro de su proceso deportivo con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La pista se ha convertido en una alternativa dentro de ese camino, sin que ello signifique abandonar el BMX, disciplina en la que ha construido su extraordinario palmarés.

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En Rafaela, Pajón apareció en la fase de clasificación de la velocidad por equipos junto a la experimentada Juliana Gaviria y Stefany Cuadrado, gran revelación de pista mundial y quien hace parte del equipo 10 de 10, de la Fundación Fraternidad Medellín y que opera precisamente la Fundación Mariana Pajón. El conjunto colombiano registró 49.088 segundos, el mejor tiempo de la ronda, y consiguió el paso directo a la final.

Para la definición por el oro, Mariana dejó su lugar a Manuela Loaiza. Cuadrado, Gaviria y Loaiza completaron la prueba en 48.263 segundos y derrotaron a Argentina, que marcó 49.468, para quedarse con el título suramericano.

De esta manera, Pajón contribuyó para que Colombia ganara el oro, y demostró su adaptación a una modalidad diferente a aquella en la que ha escrito buena parte de su historia.

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No es la primera vez que la antioqueña incursiona en el ciclismo de pista. En los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 ya había conquistado el oro en la velocidad por equipos, junto a Martha Bayona.

“Estoy feliz de estar acá. Esto es algo nuevo para mí, pero hermoso. Obviamente he estado con muchas expectativas. Estos son mis cuartos Juegos Suramericanos, pero los primeros en ciclismo de pista. Así que esto es lindo, sobre todo por la energía extra que me dio mi papá (Carlos Pajón) desde la tribuna, fue genial”, expresó la antioqueña.

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Todo es nuevo para mí: el uniforme, el calentamiento, ponerme un uniforme y casco diferentes, hasta la bici, me emociona y genera una motivación grande

La campeona también dedicó el triunfo a su familia y, especialmente, a Théo. “Este triunfo va para mi hijo, para mi esposo (Vincent, bicicrosista), mi familia... a todos los que sumaron para que pudiera estar acá, son el impulso para mí, un gran equipo”, manifestó.

Mariana Pajón volvió al oro internacional después de ser mamá. FOTO: COC
Mariana Pajón volvió al oro internacional después de ser mamá. FOTO: COC

Pajón, además, contó que la competencia en Rafaela marcó su última carrera del año en el velódromo. Su siguiente objetivo será retomar el trabajo específico en BMX.

“Me sentí muy chévere rodando en esta clase de pistas. Esto fue como reinventarme, fue un reto bastante grande, entonces me siento orgullosa por todo el camino recorrido. Ya fue mi última carrera del año en velódromo, y desde el mes entrante ya me vuelvo a entrenar en BMX”, señaló.

La posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en las dos modalidades sigue siendo un reto abierto para la antioqueña. Cuando le preguntaron por esa opción, respondió con una sonrisa y prefirió mantener la prudencia.

“Es un reto grande, vamos a ver. Yo creo que en este momento, un día a la vez, un mes a la vez. Yo le digo a todo el mundo que hay que mirar qué me va diciendo mi corazón”.

Otro oro y récord nacional

La jornada en Rafaela resultó especialmente productiva para Colombia, que consiguió tres medallas de oro y una de plata en las pruebas por equipos del ciclismo de pista.

En la velocidad por equipos masculina, Rubén Murillo, Kevin Quintero y Cristian Ortega se impusieron con un registro de 43.693 segundos y superaron a Venezuela, que marcó 43.813.

En la persecución por equipos femenina, el oro fue para Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Marcela Hernández y Camila Valbuena, quienes detuvieron el cronómetro en 4 minutos, 23 segundos y 037 milésimas, nuevo registro nacional, superando el anterior de 4.24,964 (Juegos Panamericanos 2023). Chile fue segundo con 4.24,734 y Venezuela terminó tercero con 4.29,993.

Con estos resultados, Colombia alcanzó 39 medallas de oro, 37 de plata y 34 de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, para mantenerse en el tercer lugar del medallero, detrás de Brasil y Argentina.

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Para Pajón, sin embargo, el resultado tiene un significado particular. Después de la maternidad, volvió a competir, cambió por un momento las rampas por el óvalo y volvió a escuchar el himno colombiano desde lo más alto del podio. “Lo estoy dando todo, estoy representando a mi país con emoción, responsabilidad y orgullo”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Mariana Pajón ganó una medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026?
Sí. Mariana Pajón hizo parte del equipo colombiano que ganó el oro en la velocidad por equipos femenina del ciclismo de pista en Rafaela, Argentina.
¿Quiénes ganaron el oro para Colombia en la velocidad por equipos femenina?
El equipo colombiano que disputó la final estuvo integrado por Manuela Loaiza, Stefany Cuadrado y Juliana Gaviria, quienes vencieron a Argentina con un tiempo de 48.263 segundos.
¿Cuándo volvió a competir Mariana Pajón después de ser mamá?
Su regreso a las competencias se produjo en julio de 2026, durante el Campeonato Nacional de ciclismo de pista en Cali, donde consiguió oro en la velocidad por equipos.
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