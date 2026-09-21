Mariana Pajón, oro en los Juegos Suramericanos de Argentina: “Esto fue como reinventarme”

Mariana Pajón volvió a reinar, pero esta vez lejos de las rampas del BMX. La antioqueña hizo parte del equipo colombiano que conquistó el oro en la velocidad por equipos femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el velódromo Invencible de Rafaela, Argentina.

La campeona olímpica, leyenda mundial del bicicrós con 18 títulos mundiales y tres medallas olímpicas, regresó a una competencia internacional después de convertirse en madre de Théo Pelluard, quien nació el 28 de noviembre de 2025. Su retorno se había producido en julio, durante el Campeonato Nacional de pista en Cali, donde también alcanzó el oro en la velocidad por equipos.

Ahora, en territorio argentino, afrontó un nuevo desafío dentro de su proceso deportivo con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La pista se ha convertido en una alternativa dentro de ese camino, sin que ello signifique abandonar el BMX, disciplina en la que ha construido su extraordinario palmarés.

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En Rafaela, Pajón apareció en la fase de clasificación de la velocidad por equipos junto a la experimentada Juliana Gaviria y Stefany Cuadrado, gran revelación de pista mundial y quien hace parte del equipo 10 de 10, de la Fundación Fraternidad Medellín y que opera precisamente la Fundación Mariana Pajón. El conjunto colombiano registró 49.088 segundos, el mejor tiempo de la ronda, y consiguió el paso directo a la final.

Para la definición por el oro, Mariana dejó su lugar a Manuela Loaiza. Cuadrado, Gaviria y Loaiza completaron la prueba en 48.263 segundos y derrotaron a Argentina, que marcó 49.468, para quedarse con el título suramericano.

De esta manera, Pajón contribuyó para que Colombia ganara el oro, y demostró su adaptación a una modalidad diferente a aquella en la que ha escrito buena parte de su historia.

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No es la primera vez que la antioqueña incursiona en el ciclismo de pista. En los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 ya había conquistado el oro en la velocidad por equipos, junto a Martha Bayona.

“Estoy feliz de estar acá. Esto es algo nuevo para mí, pero hermoso. Obviamente he estado con muchas expectativas. Estos son mis cuartos Juegos Suramericanos, pero los primeros en ciclismo de pista. Así que esto es lindo, sobre todo por la energía extra que me dio mi papá (Carlos Pajón) desde la tribuna, fue genial”, expresó la antioqueña.

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“Todo es nuevo para mí: el uniforme, el calentamiento, ponerme un uniforme y casco diferentes, hasta la bici, me emociona y genera una motivación grande

La campeona también dedicó el triunfo a su familia y, especialmente, a Théo. “Este triunfo va para mi hijo, para mi esposo (Vincent, bicicrosista), mi familia... a todos los que sumaron para que pudiera estar acá, son el impulso para mí, un gran equipo”, manifestó.