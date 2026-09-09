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En Medellín hay entre 8.000 y 13.000 habitantes de calle: ¿qué hacer?

Cifras oficiales hablan de más de 8.700, pero organizaciones sociales dicen que son más. Autoridades buscan herramientas jurídicas para tratar la grave problemática.

  • La proporción más alta de personas en situación de calle en Medellín se encuentra concentrada entre los 29 y 59 años de edad (68,4%). El 90% son hombres y 10% son mujeres. Foto: Julio César Herrera e infografía DC.
    La proporción más alta de personas en situación de calle en Medellín se encuentra concentrada entre los 29 y 59 años de edad (68,4%). El 90% son hombres y 10% son mujeres. Foto: Julio César Herrera e infografía DC.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 1 hora
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Las cifras son más que preocupantes y el panorama desalentador. Medellín, según organizaciones sociales y concejales, en 2026 ya estaría llegando a los 13.000 habitantes de calles, en su mayoría llevados a esa condición por el consumo de drogas, una cifra que, de seguir la tendencia y si no hay medidas de fondo, se duplicaría en la próxima década.

No obstante los estudios independientes, datos de la Secretaría de Inclusión de 2025 muestran que en la ciudad hay 8.779 personas en situación de calle.

De estas, 4.975 hicieron de la calle su escenario de supervivencia, pero cuentan con un espacio privado diferente donde residen, sea la casa de su familia, la habitación de una residencia o un hotel; y 3.804 la habitan, eso es que desarrollan todas las dimensiones de su vida en el espacio público.

Entérese: El 50% de los habitantes de calle en Medellín vienen de otras ciudades

Con las dos fotografías, y a la espera de un nuevo diagnóstico que actualmente realiza la Alcaldía, la realidad es que los esfuerzos de la Administración Distrital parecen haber sido en vano.

Más de $76.000 millones invertidos en programas sociales, acciones y servidores, así como un aumento de 1.536% del personal de campo, pasando de 26 a 409 colaboradores, solo para atender a esta población, no han logrado frenar el crecimiento y muestran un resultado de menos de 400 habitantes resocializados.

De acuerdo con Inclusión Social, en lo que va de esta administración se han acompañado a 488 personas en situación de calle en la reactivación de sus redes para regresar a sus lugares de origen, a través de la estrategia de regresos humanitarios. Las principales ciudades han sido Cúcuta, Barranquilla, Cali y municipios de Antioquia.

Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la infraestructura, el presupuesto, la ruta de extracción de las calles y los profesionales calificados han sido insuficientes?

El alcalde Federico Gutiérrez, en su pasada rendición de cuentas, pidió más herramientas legales para intervenir estos casos, aunque defendió los programas de rehabilitación.

Los habitantes de calle son uno de los grandes retos. Por más que hayamos hecho, no es suficiente”, afirmó y agregó que cuando les ofrecen los programas de rehabilitación, la mayoría dice: “No soy capaz de salir de esta de la droga”, declaró.

De acuerdo con autoridades de Medellín, un habitante de calle con adicción a las drogas llega a consumir en promedio hasta $130.000 diarios, recursos que terminan financiando a las plazas de vicio y a las estructuras criminales.

InfogrÃ¡fico
En Medellín hay entre 8.000 y 13.000 habitantes de calle: ¿qué hacer?

Oferta de rehabilitación

La extracción de la calle de una persona adicta a las drogas comienza con una charla en la que un profesional lo invita a salir de allí e iniciar un programa de rehabilitación.

Solo si acepta se da la partida a un proceso en el que debe estar durante 21 días en un Centro Día. Allí se le hace el acompañamiento para que pueda manejar los síntomas que produce la abstinencia y se pone en marcha la terapia.

Una vez esta persona supera los días requeridos se le realizan exámenes psicológicos para ratificar si está en óptimas condiciones para ir a las Granjas Somos Gente, un lugar donde va a estar durante un año, aunque ese proceso puede variar en cuanto a la estancia de cada uno. Algunos aceptan la oferta institucional y continúan, otros lo abandonan, pero siempre está la posibilidad de volver a empezar.

Fabio Villa, exdirectivo de la Escuela contra la Drogadicción, consideró que para afrontar la problemática es necesario diagnosticar individualmente el consumo, la salud mental y las condiciones sociales de cada una de estas personas, para brindar un tratamiento integral, digno y coordinado institucionalmente.

Para el experto, la prevención exige políticas de reducción de riesgos y daños que aborden pobreza, desempleo y falta de educación, pero falta un plan integral en Medellín.

La mayoría son personas que tienen trastorno mental y trastorno por uso de sustancias. Esa patología requiere un tratamiento especial, porque no solamente es tratar la adicción, sino que también está el trastorno mental”, explicó.

De acuerdo con Inclusión, las personas habitan la calle porque llegan de otras ciudades voluntariamente o desplazadas, por falta de acceso a la salud, afecciones físicas o mentales no tratadas, consumo de sustancias psicoactivas, violencias en los hogares, inadecuadas prácticas de gastrobares como la disposición de reciclaje y comida; además de la ubicación de la ciudad, el clima y la economía local.

El consumo excesivo de bazuco, marihuana, cocaína, alcohol incide en la permanencia de calle y como consecuencia genera en las personas conductas agresivas, irracionales o inconscientes asociadas a trastornos psiquiátricos sin diagnóstico ni tratamiento”, detalla Inclusión.

La situación trasnocha a la Alcaldía que buscaría con parlamentarios de la bancada de Gobierno herramientas que le permitan hacerle frente.

“Hay personas que hoy están bajo el efecto de la droga, hay graves problemas de salud mental, y hay que dar soluciones jurídicas alrededor de la interdicción. Hay personas que hoy no obran a conciencia y que ponen en riesgo a otros (...) No hemos hecho lo suficiente, y necesitamos más herramientas legales, no solo en Medellín, sino en todas las ciudades, para poder intervenir el problema”, enfatizó Gutiérrez.

Para Eric Yulián García, integrante de la organización Indi Gente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en que no se puede vulnerar la libertad de una persona, independientemente de que enfrente afecciones en su salud mental o neurológica. “Hay un vacío en la norma: la Alcaldía de Medellín no se puede llevar contra su voluntad a un habitante de calle que neurológicamente está destruido. Si cualquier persona o él mismo se niega lo tienen que dejar,” explicó.

García sugirió revisar la norma para permitir la valoración psiquiátrica de los habitantes de calle con adicciones severas, de modo que se determine su estado de salud e identifiquen patologías que requieran intervención médica.

“Me dicen, ¿usted por qué no retira los habitantes de calle de algunos sectores? Y les digo: ¿saben qué pasa si yo como alcalde, a la fuerza, retiro a un habitante de calle? Más fácil dejo de ser yo alcalde que él habitante de calle, porque al otro día me sancionan. Están básicamente protegidos inclusive por sentencias de la Corte”, concluyó Gutiérrez.

Lea más: Hallan cadáver abandonado en una nevera al lado de un basurero en el deprimido de Villanueva, Medellín

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos habitantes de calle hay en Medellín según las autoridades y las organizaciones sociales?
La Secretaría de Inclusión Social reporta 8.779 personas (4.975 con espacio privado de residencia y 3.804 que habitan permanentemente el espacio público). Sin embargo, organizaciones sociales y concejales estiman que la cifra real en 2026 ronda los 13.000 habitantes de calle.
¿Cuáles son los datos demográficos principales de esta población?
El 90% son hombres y el 10% mujeres. El grupo etario predominantemente concentrado abarca entre los 29 y 59 años de edad (68,4%).
¿Cuánto dinero ha invertido la Alcaldía de Medellín y cuáles han sido los resultados?
La Administración Distrital ha destinado más de $76.000 millones de pesos en programas de atención y multiplicó su personal de campo de 26 a 409 colaboradores. A pesar del despliegue, la resocialización efectiva alcanza a menos de 400 personas y se han gestionado 488 regresos humanitarios a sus ciudades de origen.
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